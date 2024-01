Lateral esquerdo do Cuiabá é convocado para Seleção Brasileira pré-olímpica

O lateral-esquerdo Rikelme foi convocado pelo técnico Ramon Menezes para a disputa do Pré-Olímpico, que acontece na Venezuela entre os dias 20 de janeiro e 11 de fevereiro.

O atleta de 20 anos se apresenta à seleção na próxima segunda-feira, 8 de janeiro, para início dos treinos e posterior viagem à Venezuela – o embarque para o país sede do torneio está programado para o dia 16.

No clube desde os 15 anos e formado integralmente na base do Dourado, Rikelme se tornou o primeiro jogador da história do Cuiabá a ser convocado para a seleção em abril de 2022, quando foi chamado por Ramon Menezes para uma série de amistosos com a amarelinha na Espanha.

“É sempre motivo de muito orgulho defender a seleção. É um sonho de criança que mais uma vez está se realizando. Sou grato ao Cuiabá por tudo o que está acontecendo. Vou dar o meu máximo nos treinos e nos jogos nesse pré-olímpico para representar bem o clube que me formou como atleta e como pessoa, e também para dar orgulho para a minha cidade e para o estado de Mato Grosso”, destacou Rikelme.

Fonte: Esportes