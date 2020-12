LATAM Cargo inaugura novo terminal de cargas em Chapecó

Gabriel Arajo LATAM Cargo inaugura novo terminal de cargas em Chapec

A LATAM Cargo Brasil, divisão de cargas da companhia brasileira, inaugurou um novo Terminal de Cargas (TECA) em Chapecó (XAP), cidade do oeste catarinense.

De acordo com a companhia, é a décima unidade de cargas da LATAM na região Sul do Brasil, resultado dos investimentos em infraestrutura de logística realizados nos últimos anos.

Localizado no aeroporto de Chapecó, o terminal ocupa uma área total de 250m², sendo 140m² dedicados à armazenagem de cargas. A estrutura foi planejada para atender as demandas de transporte aéreo de cargas do oeste catarinense de forma segura, eficiente e com melhor nível de serviço ao cliente.

Além disso, conta com estacionamento exclusivo, docas cobertas para o carregamento e descarregamento de cargas e uma área específica para pequenos volumes (cargas com peso inferior a 30 quilos). O funcionamento será de segunda a sexta, das 8h às 18h.

“Nosso novíssimo terminal no oeste catarinense reforça o compromisso da LATAM Cargo de viabilizar e fazer decolar negócios por meio da conectividade que só o modal aéreo é capaz de proporcionar”, aponta Otávio Meneguette, diretor da LATAM Cargo Brasil.

“Na prática, significa que um importante pólo de produtos alimentícios industrializados como Chapecó tem agora acesso direto a toda a rede de destinos da LATAM de forma ágil e eficiente”, conclui.

