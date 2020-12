Latam anuncia 48h de promoção

Raphael Magalhes Latam anuncia 48h de promoo

De hoje (21), até às 11h59 do próximo dia 23/12, a Latam está com promoções imperdíveis. Dessa maneira, os clientes que desejarem embarcar ou presentear alguém neste natal, poderão emitir passagens domésticas e internacionais com desconto.

As tarifas por trecho iniciam em R$98,57, no caso da rota entre Curitiba (CWB) e São Paulo (GRU). Além disso, é possível emitir usando pontos Latam Pass, que possuem preços a partir de 2.700 pontos no mesmo itinerário.

De Brasília (BSB) para Florianópolis (FLN), é possível encontrar tarifas a partir de R$ 192,47 o trecho, ou 4.100 pontos LATAM Pass. Do Rio de Janeiro (SDU) para Salvador (SSA), há preços promocionais a partir de R$ 233,57 o trecho, ou por 5.600 pontos.

Os destinos internacionais também estão com descontos. Os voos entre São Paulo (GRU) e Santiago do Chile (SCL) possuem tarifas a partir de R$ 945,86 ida e volta. Além disso, partindo da capital paulista é possível encontrar passagens para Lima (LIM) por R$ 1.894,11 ou Bogotá (BOG) por R$ 2.539,33.

As ofertas são válidas para voos em classe econômica, programados entre janeiro e junho de 2021.

