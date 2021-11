Lary Bottino nega que está com covid-19: “Estou sendo massacrada”

Reprodução/Instagram Lary Bottino nega estar com covid-19





A ex-A Fazenda Lary Bottino negou que está com covid-19 e sugeriu que o exame realizado na Record era um falso positivo. Em um desabafo feito em seu perfil oficial no Instagram, nesta quinta-feira (25), Bottino disse que está sendo massacrada na web.

A ex-participante de “A Fazenda 13” foi barrada na emissora ao testar positivo para covid e decidiu curtir uma balada em São Paulo (SP) com as amigas mesmo com o resultado. “Primeiramente, vim pedir perdão por ter me exposto, por ter saído de casa e exposto outras pessoas com o exame de covid ‘positivo’ na minha mão. Porém, estou tendo compromissos todos os dias, feito exames dia sim e dia não. Já tive covid duas vezes, tomei as vacinas e sabia que era impossível estar com covid. Sabia que aquilo era um falso positivo. Jamais eu colocaria alguém em risco até porque eu perdi a minha avó”, iniciou Lary Bottino.

Vale lembrar que a vacina não impede que a pessoa tenha covid-19 e transmita a doença. Lary insistiu em dizer que sabia que era um resultado “falso positivo” e mostrou aos seguidores novos exames realizados na manhã desta quinta-feira (25).

“Estou sendo massacrada, julgada e condenada e não tive a chance de me defender e esclarecer para vocês. Mais uma vez eu peço perdão. Fiz os exames pela manhã e os dois deram negativo: tanto o PCR quanto o de sangue. Eu não estava com covid, foi um falso positivo como eu já sabia e, por isso, eu decidi sair. Peço desculpas mais uma vez”, completou.

Lary Bottino ainda defendeu as amigas Maju Mazalli e Gabi Rippi, que curtiram a balada com ela. Segundo Lary, as amigas não sabiam da possibilidade dela estar infectada. “Gabriela Rippi e Maria Júlia não sabiam de nada. Eu não comentei nada com ninguém. Eu simplesmente encontrei as pessoas”, finalizou.