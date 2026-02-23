Larissa Tomásia exibe shape definido em praia de Alagoas: ‘Ela é maravilhosa’

Larissa Tomásia, de 29 anos, movimentou as redes sociais ao compartilhar cliques curtindo uma praia no litoral sul de Alagoas. Usando um biquíni fio-dental marrom, a influenciadora e ex-participante do BBB exibiu o shape definido e arrancou uma enxurrada de elogios dos seguidores.

Entre mensagens exaltando a boa forma, alguns internautas levantaram suspeitas sobre possíveis edições nas imagens. “Real ou IA?”, questionou um seguidor. Sem perder o bom humor, Larissa entrou na brincadeira e respondeu: “IA, meu amigo, essa pessoa aí da foto não existe (risos)”.

A publicação rapidamente acumulou comentários positivos. “Zero defeito”, escreveu uma fã. “Corpo de deusa”, disse outra. Sempre ativa nas redes, a ex-BBB reagiu às mensagens com emojis de coração, mostrando que recebeu o carinho do público com leveza.