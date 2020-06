Larissa Manoela realiza live solidária com participação de famosos

Larissa Manoela já está em clima de contagem regressiva para a live “Minha Escolha”, que acontecerá amanhã, dia 13 de junho, às 18h, em seu canal no youtube. Serão duas horas de músicas, reunidas em um repertório pensado para divertir toda a família. Larissa vai interagir com seus fãs e contará com a participação de alguns amigos como Simone e Simaria, Maisa, Ingrid Guimarães, Caio Castro e Selton Mello. O ator Leonado Cidade, namorado de Larissa, está preparando uma single especial para divulgar na live.

“Foram muitos os pedidos para que eu fizesse uma live. E eu estava morrendo de saudades de cantar. Além disso, apesar de já estar envolvida em várias causas, pensei em criar uma ação que pudesse ajudar entidades que estão precisando mais ainda de apoio para enfrentar esse período tão difícil de pandemia”, explicou Larissa.

O Pequeno Cotolengo, localizado em Cotia, em São Paulo, e o Hospital São Vicente de Paulo, que fica em Guarapuava, no Paraná, serão beneficiados com os donativos recebidos durante a live. Além das doações em dinheiro, serão aceitos alimentos e álcool em gel. ‘O fato de ser solidária faz toda a diferença para mim. Eu posso ficar em casa, cumprir o isolamento social. Mas essa não é a realidade de muita gente. Com a pandemia, as pessoas que já estava em situação de risco passaram a necessitar de produtos básicos para sobreviver. Não tem como fechar os olhos para isso”, contou Larissa.

A apresentação acontecerá dentro de sua casa, num espaço já bastante conhecido pelos seguidores de Larissa, onde ela pratica exercícios físicos, meditação e tantas outras atividades que vem fazendo neste período de isolamento social. O clima é bem intimista e toda a operação será conduzida de forma remota, a exemplo das câmeras. E para quem acompanha a trajetória musical de Larissa Manoela, um aviso: prepare-se para o momento nostalgia, um bloco dedicado às músicas que fizeram sucesso ao longo de sua carreira.

A live acontecerá no seu perfil no Youtube (youtube.com/larissamanoelaoficial).