Larissa Manoela parabeniza Thati Lopes com foto: “Presente meu”

Nesta quinta-feira (13), Thati Lopes , que atua em esquetes do canal Porta dos Fundos , está completando mais um ano de vida. E ela ganhou uma homenagem pra lá de especial de sua grande amiga, Larissa Manoela.

Através de seu Instagram, Lari, que está gravando um novo filme ao lado de Thati, compartilhou um clique das duas juntinhas e declarou à amiga:

“Minha parceira de trabalho (que já virou de vida) está ficando mais velha hoje. Ela mente um pouco a idade (talvez perca a amizade agora). Mas é que se ela fala vocês jamais iriam acreditar, pois ela é tão gata jogada adolescente que nem precisamos explanar aqui. (Kkkkkkkk). O importante é que ela está ficando cada vez mais experiente e especial! Alegrias mil Thati. Seja sempre você e viva todos os dias da forma mais gostosa e intensa!”, disse ela.

Larissa Manoela falou ainda que estava muito feliz em poder filmar ao lado da amiga. “Presente meu ter você do meu lado nesse filme que vai encantar tanta gente. Saudades! Não de você que está do meu lado e sim do calor que estávamos sentindo e da pouca roupa que estávamos usando no início do filme com 40° em Niterói. Mas está ótimo! Eu te recompenso com abraços quentinhos. Feliz aniversário!, finalizou.