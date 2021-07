Larissa Manoela estaria vivendo um romance com o ator André Luiz Frambach

Reprodução/Instagram Larissa Manoela, André Luiz Frambach e Eike Duarte em encontro recente

Após especulações de que Larissa Manoela teria reatado com Leo Cidade , a atriz teria virado a página e engatado um novo romance. Segundo o jornal Extra, ela está com o ator André Luiz Frambach. Eles já viveram um par romântico no filme “Modo Avião”, da Netflix, e teriam se reencontrado solteiros.

Larissa Manoela está solteira desde que terminou com Leo Cidade em fevereiro deste ano. Já o namoro de Andhré Luiz Frambach com Rayssa Bratillieri acabou um mês antes. Quando se viram solteiros, a paixão teria falado mais sério e eles engataram um affair.

Recentemente, o possível casal foi visto justo. Larissa e André Luiz visitaram o ator Eike Duarte, que também atuou com eles em “Modo Avião”. Além dos três atores, também estava presente a esposa de Eike, Natália Vivacqua, e a filha deles.

Tanto Larissa Manoela quanto André Luiz Frambach estão morando no Rio de Janeiro. A atriz vai interpretar a mocinha de “Além da Ilusão”, uma das próximas novelas das seis. O ator está no elenco de “Cara e coragem”, que está na fila para o horário das 19h da Globo.