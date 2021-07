Larissa Manoela e Leo cidade vão ao mesmo show e fãs especulam reconciliação

Reprodução/Instagram Larissa Manoela e Leo Cidade postam fotos do show do Justin Bieber

Larissa Manoela e Leo Cidade terminaram o namoro em fevereiro deste ano , mas os fãs do ex-casal estão especulando uma reconciliação. Tudo isso porque ambos foram ao show de Justin Bieber em Las Vegas, nos Estados Unidos, e publicaram fotos e vídeos da apresentação no Instagram.

A foto acima, do cartaz do show, é um clique que os dois fizeram questão de compartilhar com os seguidores. Além disso, também publicaram alguns vídeos da apresentação de Justin, mas é importante ressaltar que eles estavam em locais bem diferentes.

Todos os Stories de Leo Cidade foram feitos do alto e um pouco longe do palco. Já os vídeos filmados por Larissa Manoela foram feitos do chão e de perto do palco. Mesmo assim, os dois estiveram no mesmo local.

Já faz algum tempo que eles estão nos Estados Unidos. Larissa Manoela publicou fotos tiradas nos estados de Orlando e Arizona, mas agora está curtindo Las Vegas, cidade famosa por seus muitos cassinos. Por outro lado, Leo Cidade está no estado da Califórnia, mas este final de semana tem publicado Stories na mesma cidade que a ex.

Além dos posts do show, não há mais semelhanças entre as publicações de Larissa Manoela e Leo Cidade. Eles não postaram fotos tiradas ou vídeos tirados no mesmo local e muito menos aparecem na rede social um do outro.