Larissa Manoela e André Luiz Frambach exibem sintonia durante treino na academia

Larissa Manoela e André Luiz Frambach mostraram mais uma vez que gostam de compartilhar tudo até a rotina de treinos. Nesta quinta-feira (7), o casal surgiu lado a lado durante mais uma sessão de exercícios.

Os dois foram filmados pelo personal trainer Gabriel Miranda, que publicou os registros no Instagram. Nos vídeos, Larissa e André aparecem praticando levantamento de peso frente a frente, em total sintonia.

Ao final do treino, o profissional posou com os dois em frente ao espelho e celebrou a disciplina do casal com bom humor: “Segunda, terça, quarta, quinta”. Confira abaixo: