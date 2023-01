Larissa Manoela deixa pessoas em choque na academia com volume do bumbum: “Grandão né!”

Dia de muito treinamento! Larissa Manoela, atriz global, influenciadora digital e modelo, não usou a desculpa que é ‘sexta-feira’ e foi para a academia colocar seu corpão em movimento.

“Malhou, postou! A tremedeira danada”, brincou a musa na legenda da publicação. Já nos cliques, Larissa Manoela apostou em uma legging coladíssima em seu volume, enquanto faz diversos tipos de treinamentos diferentes na academia.

“Larissa Manoela deveria ser um elogio. Tipo: você tá tão Larissa Manoela hoje”, brincou um fã no campo de comentários. “Seu charme é demais! Até na academia está uma gata”, afirmou mais uma.

Atriz global, cantora e influenciadora digital… Ufa! Larissa Manoela tem muitos compromissos profissionais, mas a celebridade também possui seus hobbies e foi isso que contou aos fãs durante entrevista cedida ao portal UOL.

“Gosto muito de trabalhos manuais, sou muito caprichosa e tenho cuidado com as minhas coisas, com o que me pertence. Na pandemia, consegui exercer algo que adoro fazer, que são scrapbooks”, disse Larissa Manoela.

“Pego muitas imagens, figuras, recortes, uso esse processo para o meu desenvolvimento criativo, para personagens, onde eu consigo estabelecer elementos e figuras, imagens, e essa memória fotográfica na construção deles”, finalizou.

(*Metropolitana FM)