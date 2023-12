Larissa Manoela: de onde é o vestido de noiva usado pela atriz

Reprodução Descubra detalhes do vestido de noiva usado por Larissa Manoela

Larissa Manoela anunciou nesta segunda-feira (18) que oficializou a união com o ator André Luiz Frambach no domingo. Para subir ao altar, a atriz escolheu um vestido curto off white, feito pelo mesmo estilista que desenhou seu figurino para o aniversário de 15 anos.

O modelo exclusivo faz parte da linha Clean by Lucas Anderi e tem colo quadrado, decote nas costas, mangas bufantes, saia com volume maximizado e um grande laço nas costas. “Cada detalhe é pensado para a estrutura do corpo dela. Esse vestido tem a cara dela, ela ficou uma boneca”, comenta Anderi.

Tudo foi feito no sigilo e demorou 30 dias para ficar pronto. “Eu já sabia de tudo. Foi um sigilo. Como sou amigo dela, além de estilista, eu mantive esse segredo. A Larissa é uma pessoa muito querida, é uma pessoa puro amor, pura humildade. É uma pessoa que merece todo o sucesso que tem”, diz o estilista.

“Eu fiz o vestido dela de 15 anos e aí ela me vem me pedir um vestido de casamento. Não que eu nunca imaginei, eu imaginei que ela ia voltar porque ela ficou deslumbrante nos seus 15 anos. Mas a gente fica pensando como é a vida, né? Dos 15 e agora casando”.

Reprodução/Instagram Atriz usou vestido de noiva desenhado pelo mesmo estilista que fez seu vestido para o aniversário de 15 anos

O figurino de noiva de Larissa Manoela também incluiu um véu curto sobre o rosto e uma tiara sobre a cabeça. Veja mais detalhes abaixo:

