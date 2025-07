Laranjeiras recebe de volta a Biblioteca Transcol

O Terminal de Laranjeiras, na Serra, voltou a abrigar um dos espaços mais simbólicos para a leitura e a cultura na Grande Vitória: a Biblioteca Transcol. A inauguração da nova unidade aconteceu nesta sexta-feira (25), com direito a apresentação musical.

“A volta da Biblioteca Transcol ao Terminal de Laranjeiras tem um sentido muito especial para a história do projeto. Foi aqui que tudo começou. Esse projeto tem um lindo passado e, principalmente, um grandioso futuro!”, afirmou Rodrigo Trazzi, presidente da OSC Universidade Para Todos, responsável pela operacionalização do projeto.

Para a gerente de Formação, Livro e Leitura da Secretaria da Cultura (Secult), Ana Laura Nahas, o retorno da unidade representa mais do que uma reabertura: é uma oportunidade de ampliar o acesso à literatura em um dos terminais mais movimentados da região. “Laranjeiras tem uma enorme movimentação de pessoas diariamente, o que nos possibilita fortalecer ainda mais a oferta de livros e de atividades culturais ligadas à literatura, ampliando a democratização do acesso que está na essência dessa iniciativa”.

A programação de inauguração contou com a apresentação do Duo Ladeira Pernambuco, acompanhado do músico Gessé Paixão, com o espetáculo “Africantos – Cantos do Lado de Cá”. O trabalho, resultado de pesquisas e composições do coletivo, homenageia as heranças musicais da diáspora africana e da cultura afrocapixaba. A apresentação também trouxe releituras de clássicos do choro e explorou tecnologias sonoras que ampliam a diversidade e a riqueza das fusões étnico-musicais da música brasileira.

A unidade de Laranjeiras é a segunda a ser reaberta nesta nova fase do projeto, que prevê a retomada de nove bibliotecas até o fim de setembro, oferecendo empréstimo gratuito de livros, acesso à internet e ações de incentivo à leitura para a população que circula diariamente nos terminais do sistema Transcol.

Serviço:

As unidades da Biblioteca Transcol estão abertas ao público de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h. O empréstimo de livros pode ser feito mediante cadastro, com prazo inicial de 20 dias, renovável por mais 10. Inicialmente, cada módulo conta com 600 livros, número que será ampliado em breve para 1.000 volumes.

Fonte: GOVERNO ES