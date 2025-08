Lando Norris conquista GP da Hungria; Gabriel Bortoleto brilha com melhor resultado na carreira

O britânico Lando Norris, da McLaren, foi o grande nome do Grande Prêmio da Hungria de Fórmula 1, realizado neste domingo (02), no circuito de Hungaroring. Com uma estratégia impecável de apenas uma parada, o piloto de 25 anos fez uma corrida controlada e conquistou a vitória de forma dominante. A festa da McLaren foi completa com a segunda posição do australiano Oscar Piastri, seu companheiro de equipe, garantindo uma dobradinha para o time.

O pódio foi completado pelo britânico George Russell, da Mercedes, que em uma performance consistente conseguiu superar a Ferrari de Charles Leclerc nas voltas finais.

Bortoleto Faz História para o Brasil

Um dos destaques mais emocionantes da corrida foi a performance do brasileiro Gabriel Bortoleto, da Kick Sauber. O piloto paulista de 19 anos fez uma “corrida magnífica”, como descrito pela equipe, e conquistou um espetacular sexto lugar, sua melhor posição de chegada na carreira na Fórmula 1. A estratégia de uma única parada, também adotada pela Kick Sauber para Bortoleto, se mostrou acertada. Com este resultado, Bortoleto adicionou mais oito pontos ao seu Campeonato Mundial, totalizando agora 14 nesta temporada.

O feito de Bortoleto ganha ainda mais relevância ao se considerar que um piloto brasileiro não terminava uma corrida na sexta posição na Fórmula 1 desde Felipe Massa, em 2017, pela Williams, no Grande Prêmio do Bahrein.

A Corrida: Estratégia e Emoção do Início ao Fim

Antes mesmo da largada, o japonês Yuki Tsunoda, da Red Bull, optou por trocar sua unidade de potência, iniciando a corrida do pit lane.

Na largada, Gabriel Bortoleto teve um início perfeito, saltando para a sexta posição e superando o canadense Lance Stroll. Max Verstappen e Lando Norris, por outro lado, perderam posições inicialmente. O holandês caiu para nono, mas rapidamente recuperou o oitavo lugar, enquanto o britânico, ao cair para quinto, não demorou a passar Alonso e retomar a quarta colocação. George Russell, da Mercedes, também teve um bom início, assumindo a terceira posição. Houve um breve susto para Bortoleto com uma notificação de largada falsa, mas o brasileiro passou ileso, diferentemente de seu companheiro de equipe, Nico Hülkenberg, que recebeu cinco segundos de penalização pelo mesmo incidente.

Durante a corrida, Bortoleto travou um duelo com o espanhol Fernando Alonso, mas não conseguiu a ultrapassagem. Sua equipe, a Kick Sauber, optou por estender ao máximo a vida útil dos pneus, realizando apenas um pit stop para o brasileiro na volta 41, quando trocou para pneus duros após um longo stint com médios.

A estratégia de Lando Norris foi brilhante. O britânico “blefou”, realizando apenas uma parada, enquanto seus principais concorrentes, Leclerc e Piastri, fizeram duas. Na volta 30, um momento de tensão ocorreu quando Max Verstappen tentou ultrapassar Lewis Hamilton e houve um toque entre os dois, com Hamilton saindo da pista. O incidente ficou sob análise da direção de prova.

Na volta 50, o britânico Oliver Bearman, da Haas, foi o primeiro a abandonar a corrida devido a danos no carro, visando preservar sua unidade de potência. Já na parte final, Oscar Piastri conseguiu pressionar e ultrapassar Charles Leclerc, assumindo a segunda posição. Leclerc, visivelmente frustrado com a estratégia de sua equipe e a falta de aderência nos pneus, ainda perdeu a posição para George Russell, ficando fora do pódio.

Nas últimas cinco voltas, Piastri se aproximou de Norris, protagonizando uma emocionante disputa pela liderança, mas Norris conseguiu segurar a ponta, garantindo uma merecida e crucial vitória.

Classificação do Campeonato e Próximos Passos

Com a vitória crucial, Lando Norris diminuiu a diferença para Oscar Piastri na liderança do Campeonato Mundial de pilotos. Norris agora acumula 275 pontos, apenas nove atrás dos 284 de Piastri. Na terceira posição, o holandês Max Verstappen, da Red Bull, mantém-se com 187 pontos.

A Fórmula 1 agora entra em seu tradicional período de férias de verão dos pilotos. A categoria retorna à ação no fim do mês, entre os dias 29 e 31 de agosto, para o Grande Prêmio da Holanda.

Fonte: Esportes