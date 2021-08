Land Rover lança série limitada ‘Henrique Avancini’ do Discovery Sport

Divulgação Discovery Sport na série especial Henrique Avancini tem apenas 50 unidades produzidas

A parceria entre Land Rover e o campeão Mundial de Mountain Bike Henrique Avancini resultou no lançamento da edição limitada de 50 unidades do Land Rover Discovery Sport Henrique Avancini.

Nas laterais, o jipão recebeu novos estribos fixos que ajudam o acesso à cabine, principalmente às crianças, ou quando ele está sendo utilizado para acomodar itens mais pesados.

Na parte frontal, os protetores térmicos de para-brisa ajudam na proteção extra contra o calor dos raios solares. Completam o pacote o jogo de tapetes de borracha laváveis e o emblema com a inscrição Henrique Avancini colado na tampa traseira do porta-malas.

Reestilizado no ano passado, o Discovery Sport trouxe um visual mais próximo do Velar e do Evoque , com faróis mais afinados e com a tecnologia em LED. Internamente, trouxe várias melhorias como painel de instrumentos com tela digital acompanhado de uma central multimídia com espelhamento via Apple CarPlay e Android Auto , e de uma interface diferente para comandos do ar-condicionado e sistema de tração integral.

Divulgação O Discovery Sport Henrique Avancini tem engate para duas bicicletas para abrir o porta-malas sem a necessidade de retirá-las

A exclusividade recebeu novo engate exclusivo para duas bicicletas que permite a abertura do porta-malas sem a necessidade de retirá-las. Além disso, há também novos tapetes extensores também foram incorporados ao porta-malas, oferecendo proteção extra ao compartimento quando os bancos são rebatidos e ampliando o espaço de transporte.

O Discovery Sport Henrique Avancini , disponível na versão P250 Flex S é equipado com motor 2.0 turbo flex (250 cv e 36,5 kgfm) e junto a ele está o câmbio automática de 9 marchas com sistema de tração integral inteligente.

Segundo a Land Rover, a nova versão limitada de 50 unidades do Discovery Sport Henrique Avancini do está disponível em todas as lojas da marca com preço a partir de R$ 330.550.

Um dos 50 exemplares do Discovery será exibido no que a marca classifica como websérie especial com a temática “Juntos pelas melhores experiência da vida”. Exibida em três episódios, as filmagens são feitas no Rio de Janeiro, com imagens tanto da capital quanto da região serrana do estado.