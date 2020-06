Land Rover lança série limitada de 50 anos do Range Rover

Divulgação Range Rover faz 50 anos com série limitada da mesma cor azul que foi adotada na primeira geração do SUV de luxo da marca inglesa

Em referência aos 50 anos da linha Range Rover a Land Rover anuncia uma série especial de 1970 unidades denominada “Fifty” para o modelo, que é um dos seus produtos de maior sucesso. O SUV terá como opção as cores Tuscan Blue (foto), além de Bahama Gold (dourado) e Davos White. (branco) A maioria das unidades estará disponível nas opções Carpathian Grey (cinza), Rossello Red (vermelho), Aruba e Santorini Black (preto).

O interior do Land Rover comemorativo conta com detalhes exclusivos e visual mais limpo. No exterior, as rodas de 22 polegadas têm desenho exclusivo. Ainda vem com um emblema especial que lembra os 50 anos do Range Rover com a inscrição “Fifty”. Tudo isso porque a fabricante, tal como os fãs da marca, é entusiasta de seus modelos históricos.

Partindo para os conjuntos mecânicos, a série Fifty será vendida nas opções chassi longo (LWB) ou regular (SWB), com motores Diesel e a gasolina, além do híbrido plug-in P400e . Apesar disso, não foram divulgadas informações detalhadas sobre quais delas estarão disponíveis no Brasil, e nem a quais preços. Sabe-se que estará acima do Range Rover SVAutobiography, atualmente o modelo mais caro da marca, que sai por R$ 1 milhão .

Divulgação Nova geração do SUV da Land Rover é bem maior e mais larga que a primeira, quase do porte de um compacto hoje em dia

O Range Rover chegou em 1970 e foi o protagonista de uma referência em luxo para o segmento dos utilitários esportivos. Foi o primeiro do mercado a ter tração integral, em 1989 estreou freios ABS e em 1992 controle de suspensão pneumática. Em 2005 começou a se diversificar em modelos de luxo, com propostas variadas, mas todos eles com foco nas habilidades off-road do modelo da Land Rover .