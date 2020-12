Reprodução: Alto Astral Lançamentos de dezembro: confira as principais estreias de filmes e séries

O mês de dezembro finalmente chegou e, com ele, muitas novidades de filmes e séries para relaxar neste final de ano. Seja para aproveitar as férias ou durante aquele descanso merecido de fim de semana, há estreias para todos os gostos nas principais plataformas de streaming . Veja agora os lançamentos de dezembro da Netflix, Amazon Prime Video, Globoplay e Disney+. Divirta-se!

Netflix

Os lançamentos de dezembro da Netflix trazem um prato cheio para quem aprecia um bom e velho filme de Natal . Aliás, um deles é o primeiro filme brasileiro da plataforma, “Tudo Bem no Natal que Vem”, estrelado por Leandro Hassum. Outras produções nacionais que se destacam são a série “Anitta – Made in Honório” e o documentário “AmarElo – É Tudo Pra Ontem”, do Emicida. Para completar, as séries “Selena” e “Bridgerton” prometem entrar para a lista de favoritas logo na estreia.

1. Tudo Bem no Natal que Vem (03/12)

2. Selena – A Série (04/12)

3. Mank (04/12)

4. Emicida: AmarElo – É Tudo Pra Ontem (08/12)

5. O Preço da Perfeição – 1ª temporada (14/12)

6. Anitta – Made in Honório (16/12)

7. Como Acabar com o Natal: O Casamento – 1ª temporada (16/12)

8. A Voz Suprema do Blues (18/12)

9. Bridgerton – 1ª temporada (25/12)

10. O Mundo Sombrio de Sabrina – 4ª temporada (31/12)

Amazon Prime Video

A palavra que melhor define o catálogo do Amazon Prime Video neste mês é variedade. Isso porque a plataforma traz filmes, séries e documentários dos mais diversos gêneros entre os lançamentos de dezembro. Quem promete se destacar são os filmes originais “The Sound of Metal” e “Eu Sou Sua Mulher”, além da estreia da série dramática “The Wilds”.

1. My Crazy Ex – 1ª temporada (01/12)

2. Diário de Uma Mulher Negra Louca (01/12)

3. Para Juliet (01/12)

4. Sound of Metal (04/12)

5. Eu Sou Sua Mulher (11/12)

6. The Wilds – 1ª temporada (11/12)

7. Victoria Small (11/12)

8. The Expanse – 5ª temporada (16/12)

9. Yearly Departed (30/12)

10. Lion: Uma Jornada Para Casa (30/11)

Globoplay

Entre os lançamentos de dezembro do Globoplay , não poderiam ficar de fora as novelas que marcaram época e, atualmente, estão entre os principais destaques do streaming . Os assinantes mais saudosos poderão conferir as clássicas “Kubanacan” e “Felicidade”. Neste mês também ocorre a estreia da última temporada de “Me Chama de Bruna” (que conta a história de Bruna Surfistinha), do documentário “Cercados” e da série médica “Hospital New Amsterdam”.

1. Me Chama de Bruna – 4ª temporada (01/12)

2. Cercados (03/12)

3. Kubanacan (07/12)

4. Felicidade (31/12)

5. Hospital New Amsterdam – 2ª temporada (sem previsão)

Disney+

Em seu primeiro mês após o lançamento no Brasil, o Disney+ já chega cheio de novidades para conquistar quem ainda está na dúvida se irá assinar o streaming ou não. A principal delas é a animação “Soul”, que promete emocionar espectadores de todas as idades. Além disso, os assinantes também poderão contar com a versão live-action do clássico “Mulan”, dois filmes inéditos (“Fada Madrinha” e “Clouds”) e a série documental “Sobrevoando” – narrada pelo brasileiro Rodrigo Santoro.

1. Mulan (04/12)

2. Fada Madrinha (04/12)

3. Sobrevoando – 1ª temporada/episódios 4 (04/12) a 8 (25/12)

4. Soul (25/12)

5. Clouds (sem previsão)

E aí, qual dos lançamentos de dezembro te deixou mais animada? Não faltarão produções incríveis para assistir este mês. Já pode preparar a pipoca e começar a maratonar!

Texto: Milena Garcia | Edição: Renata Rocha