Lançamento do iPhone 13: o que esperar de ficha técnica e preço no Brasil

O iPhone 13 ainda não foi lançado oficialmente, mas as pistas sobre os próximos celulares da Apple começaram a aparecer desde o último ano. À medida que setembro de 2021 se aproxima, a lista com as possíveis novidades vai ficando maior e mais promissora: tela always-on , display ProMotion com taxa de atualização de 120 Hz e a volta do Touch ID são algumas delas.

Se você não conseguiu acompanhar os rumores sobre a próxima geração de iPhones ao longo dos últimos meses, veja nas linhas a seguir tudo o que sabemos sobre os planos da gigante de Cupertino.

iPhone 13, 13 Mini, 13 Pro e 13 Pro Max

Assim como na linha iPhone 12 , o iPhone 13 deve chegar em quatro modelos: iPhone 13, iPhone 13 Mini, iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max.

Alguns rumores até especularam que a Apple poderia abandonar a versão menor do telefone, que não teria feito o sucesso esperado na geração atual . Entretanto, não é improvável que a empresa opte por insistir no modelo Mini por mais um ano.

Como vai ser o iPhone 13?

Design com novas cores e “cooktop” maior

Não espere grandes mudanças visuais na carcaça do iPhone 13 e suas variantes. Na última geração, a Apple já mudou as bordas dos aparelhos para trazer de volta um visual “retrô”, e tudo indica que os próximos celulares seguirão essa tendência.

Entretanto, como tem acontecido todo ano, podemos esperar novas opções de cores: os boatos indicam que o iPhone 13 Pro será vendido em uma nova cor Matte Black e também em uma espécie de bronze alaranjado.

O Touch ID é um recurso que muitos usuários esperam ter de volta — e ele pode chegar com a nova geração em forma de um sensor de digitais óptico sob a tela , semelhante ao que é visto em celulares Android . Já o notch retangular que acompanha os iPhones desde o lançamento do iPhone X deve ficar menor antes de efetivamente sumir (o que está previsto para 2022). A porta USB-C, porém, deve ficar para o iPhone 14. Além disso, o módulo de câmera , que lembra um cooktop, deve ficar ainda mais destacado no iPhone 13.

iPhone 13 pode ter tela always-on mais econômica

Um recurso presente há tempos em celulares com Android também pode finalmente encontrar seu caminho para o iPhone — estou falando do always-on display , que mostra a hora e data e notificações sem precisar acender todo o display.

O iPhone 13 Pro e o Pro Max devem ter telas LTPO de 120 Hz, que inclusive já estariam sendo fabricadas pela Samsung . Os painéis tendem a ser mais econômicos, adaptando a taxa de atualização de acordo com a exigência da tarefa em execução. Boatos indicam que a LG também começou a preparar os painéis OLED com tecnologia LTPS para as versões mais simples da linha iPhone 13. Os tamanhos seriam os mesmos: 5,4 polegadas (Mini), 6,1 polegadas (iPhone 13), 6,1 polegadas (iPhone 13 Pro) e 6,7 polegadas (iPhone 13 Pro Max).

Câmera do iPhone 13 deve ganhar updates pontuais

A câmera do iPhone 13 e do iPhone 13 Mini deve permanecer com lente dupla na traseira, enquanto as versões mais caras teriam câmera tripla , como já acontece com o iPhone 12. Entretanto, o iPhone 13 Pro Max deve contar com maior abertura de lente (f/1,5) para capturar ainda mais luz e fazer fotos melhores em ambientes escuros.

Rumores recentes afirmam que o sensor LiDAR ainda não deve chegar ao iPhone 13 e 13 Mini — estaria atrelado somente ao iPhone 13 Pro e 13 Pro Max, contrariando as previsões do DigiTimes .

Bateria de maior duração e iOS 15

Quem tem iPhone sabe que maior duração de bateria nunca é demais. E parece que a Apple vai colocar componentes com maiores capacidades em seus smartphones na próxima geração. A expectativa é de que o aumento seja de até 18% em relação à linha iPhone 12. A linha iPhone 13 ainda deve chegar a outros países com suporte ao 5G de ondas milimétricas (mmWave).

Por fim, uma certeza é o iOS 15 , já anunciado pela Apple em junho na WWDC 2021. O sistema, que já está disponível em versão beta, traz melhorias no iMessage, incluindo a filtragem de spam no Brasil, e no gerenciamento de notificações; um modo Foco, que ajuda a evitar distrações durante um período determinado pelo usuário; e novidades para o FaceTime, entre outros recursos.

Preço do iPhone 13 e lançamento no Brasil

O preço do iPhone 13, especialmente no Brasil, deve vir mais salgado do que nunca. A julgar pelo lançamento do iPad Pro , AirTags e do iMac colorido , o “dólar Apple” está nas alturas: R$ 13, segundo os cálculos do nosso editor, Felipe Ventura. Portanto, se você está pensando em comprar um novo iPhone, já pode ir preparando o bolso e o psicológico para a “facada” que está por vir.

Os iPhones 13, 13 Mini, 13 Pro e 13 Pro Max devem ser anunciados no segundo semestre de 2021. No último ano, a produção teve um atraso por conta da pandemia , e o evento ficou para outubro. Mas, contando que essa situação não deve se repetir este ano, o calendário tradicional da Apple tem boas chances de ser mantido. Portanto, podemos esperar a próxima geração em meados de setembro.