Lançamento da aceleração do Seedes celebra nova fase da inovação capixaba

O Programa Seedes iniciou oficialmente, nesta segunda-feira (13), a sua etapa de aceleração, reunindo startups, autoridades e representantes do ecossistema de inovação no Hub ES+, em Vitória. O evento marca um momento decisivo para o fortalecimento do ambiente empreendedor no Espírito Santo, consolidando o programa como uma das principais políticas públicas de incentivo à inovação no Estado.

Foram apresentadas as 30 startups selecionadas para a aceleração, escolhidas entre 50 participantes da etapa de pré-aceleração. As selecionadas iniciam agora um ciclo de mentorias, capacitações e conexões estratégicas, visando aprimorar seus modelos de negócio e ampliar seus impactos no mercado.

“Quando buscamos 30 empresas para acelerar e gerar mais oportunidade, a gente demonstra o caminho que queremos para o nosso desenvolvimento. Queremos que o Espírito Santo aprofunde os estudos em inovação e tecnologia. Não queremos ser apenas consumidores de tecnologia, mas também ser provedores. Isso já trouxe resultados para a sociedade capixaba. Tomamos a decisão de investir em inovação e tecnologia e a gente incentiva as pessoas a saírem do lugar, a se motivarem e a buscar empreender, enquanto isso vamos dando o suporte para o crescimento desses empreendedores”, afirmou o governador Renato Casagrande.

O secretário de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional, Bruno Lamas, reforçou o compromisso do Governo do Estado com a consolidação de políticas que estimulem a ciência, a tecnologia e o empreendedorismo. Segundo ele, o Espírito Santo tem se destacado nacionalmente pelo investimento em inovação e pelo trabalho de popularização e interiorização da tecnologia.

“O Governo do Espírito Santo é o que mais investe em inovação e tecnologia per capita no Brasil. Temos programas que popularizam e interiorizam a inovação, como o Inovapop, que leva o que há de mais moderno para todo o Estado, mostrando que a inovação não tem dono e é um direito de todos. Nesta nova fase do Seedes, as startups selecionadas vão receber seis meses de mentoria e o aporte de R$ 100 mil para escalar seus negócios, gerando emprego, renda e soluções que melhorem a vida das pessoas”, destacou Lamas.

Entre as startups destacadas, a Triple AI conquistou o primeiro lugar na classificação geral, com uma solução inovadora baseada em inteligência artificial aplicada à automação de processos e análise de dados. Para o representante da startup, a jornada de pré-aceleração foi essencial para consolidar o projeto e preparar o time para essa nova etapa.

“A pré-aceleração foi um momento muito importante, em que tivemos contato direto com toda a equipe da NeoVentures e da aceleração. Foi quando conseguimos fincar as estacas para o próximo processo, entender melhor nossos caminhos e dar os primeiros passos com mais clareza. Agora, com a aceleração, as expectativas são muito altas, enxergamos o Seedes como uma verdadeira alavanca para o nosso crescimento”, comentou o CEO e representante da Triple AI, Eduardo Barcelos.

O momento “It’s Pitch Time” foi um dos pontos altos da programação. Startups convidadas, a Endelevo e a e-Simples, subiram ao palco para apresentar, em até três minutos, suas soluções e diferenciais. A dinâmica evidenciou o potencial criativo e a diversidade de ideias presentes no ecossistema de inovação capixaba.

Outro destaque do evento foi o quiz interativo sobre o ecossistema de startups, que envolveu o público em uma dinâmica leve e educativa, utilizando o aplicativo Mentimeter. A ação reforçou o propósito do Seedes de promover a troca de conhecimento e a integração entre empreendedores e instituições.

A nova fase do programa tem como foco o crescimento e a validação das soluções desenvolvidas durante a pré-aceleração, etapa que capacitou 50 startups com mentorias, workshops e apoio técnico. O processo serviu para fortalecer os modelos de negócio e preparar as equipes para os desafios da aceleração.

Responsável pela condução da etapa de aceleração, a Neo Ventures destacou o compromisso em acompanhar de perto o desenvolvimento das startups selecionadas. A empresa é reconhecida nacionalmente pela experiência em programas de fomento ao empreendedorismo e inovação, atuando como parceira estratégica do Seedes na construção de uma trilha completa de aprendizado e crescimento.

“O lançamento do Seedes reuniu empreendedores, parceiros e governo em um momento de celebração e aprendizado, com um quiz interativo sobre o ecossistema de startups. Nós, da Neo Ventures, estamos orgulhosos em conduzir essa jornada e temos grandes expectativas de ver as startups aceleradas crescendo, consolidando seus negócios e atraindo novos investimentos para o Espírito Santo”, declarou a coordenadora de projetos da aceleradora Neo Ventures, Suellen Daleprane.

Com essa estrutura, o Seedes garante que as startups mais promissoras tenham acesso a suporte estratégico e oportunidades reais de expansão. A expectativa é que, ao final do ciclo, as empresas estejam prontas para atrair investimentos e ampliar sua atuação no mercado.

O programa também atua como um articulador de parcerias institucionais, conectando startups a grandes empresas, fundos de investimento e órgãos públicos. Essa rede colaborativa fortalece a cultura da inovação e estimula o desenvolvimento de soluções de impacto social e econômico.

Durante o evento, o clima foi de celebração e otimismo. Representantes do ecossistema destacaram o protagonismo do Espírito Santo em iniciativas de fomento à inovação e o compromisso do Estado em transformar boas ideias em negócios sustentáveis.

O Seedes integra as ações da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes) e da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), em parceria com a Mobilização Capixaba pela Inovação (MCI). O programa contribui para a meta estadual de alcançar 1.000 startups até 2029.

Além disso, o Seedes se soma a outros projetos estruturantes, como o Inova Serra, a Cidade da Inovação, o Distrito 28 e hubs como o Fonte Hub, reforçando o compromisso do Governo do Estado com a inovação como vetor de desenvolvimento.

O evento de lançamento da aceleração foi encerrado com um momento simbólico de integração entre startups, instituições e representantes do poder público, simbolizando o início de uma jornada coletiva em prol da transformação tecnológica e do empreendedorismo capixaba.

Startups classificadas para a Aceleração de acordo com o segmento

Indtech: Daices | Futurai | Gaintech | Original Box

Foodtech: Coletivo Beer | Cooki | iTrois

Greentech: Endelevo | Georecicla | Manacá | Mangue Tech

Agtech: Capixaba Drone | Olho do Dono | Hippocampus

Healthtech / Wellbeing: Brain | HRV4life | Mental PRO | Predator | Symbios

Edtech: EducaMeeple | Jade | Tec Perifa

AI / Process Automation: Cyber Suíte | Triple AI | Corefy

Outros: Auati (Socialtech) | Sats Capital (Fintech) | V3 Data (Enterprisetech) | E-simples (Taxtech) | Dark Store (Logtech)

