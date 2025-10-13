Estadual
Lançamento da aceleração do Seedes celebra nova fase da inovação capixaba
O Programa Seedes iniciou oficialmente, nesta segunda-feira (13), a sua etapa de aceleração, reunindo startups, autoridades e representantes do ecossistema de inovação no Hub ES+, em Vitória. O evento marca um momento decisivo para o fortalecimento do ambiente empreendedor no Espírito Santo, consolidando o programa como uma das principais políticas públicas de incentivo à inovação no Estado.
Foram apresentadas as 30 startups selecionadas para a aceleração, escolhidas entre 50 participantes da etapa de pré-aceleração. As selecionadas iniciam agora um ciclo de mentorias, capacitações e conexões estratégicas, visando aprimorar seus modelos de negócio e ampliar seus impactos no mercado.
“Quando buscamos 30 empresas para acelerar e gerar mais oportunidade, a gente demonstra o caminho que queremos para o nosso desenvolvimento. Queremos que o Espírito Santo aprofunde os estudos em inovação e tecnologia. Não queremos ser apenas consumidores de tecnologia, mas também ser provedores. Isso já trouxe resultados para a sociedade capixaba. Tomamos a decisão de investir em inovação e tecnologia e a gente incentiva as pessoas a saírem do lugar, a se motivarem e a buscar empreender, enquanto isso vamos dando o suporte para o crescimento desses empreendedores”, afirmou o governador Renato Casagrande.
O secretário de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional, Bruno Lamas, reforçou o compromisso do Governo do Estado com a consolidação de políticas que estimulem a ciência, a tecnologia e o empreendedorismo. Segundo ele, o Espírito Santo tem se destacado nacionalmente pelo investimento em inovação e pelo trabalho de popularização e interiorização da tecnologia.
“O Governo do Espírito Santo é o que mais investe em inovação e tecnologia per capita no Brasil. Temos programas que popularizam e interiorizam a inovação, como o Inovapop, que leva o que há de mais moderno para todo o Estado, mostrando que a inovação não tem dono e é um direito de todos. Nesta nova fase do Seedes, as startups selecionadas vão receber seis meses de mentoria e o aporte de R$ 100 mil para escalar seus negócios, gerando emprego, renda e soluções que melhorem a vida das pessoas”, destacou Lamas.
Entre as startups destacadas, a Triple AI conquistou o primeiro lugar na classificação geral, com uma solução inovadora baseada em inteligência artificial aplicada à automação de processos e análise de dados. Para o representante da startup, a jornada de pré-aceleração foi essencial para consolidar o projeto e preparar o time para essa nova etapa.
“A pré-aceleração foi um momento muito importante, em que tivemos contato direto com toda a equipe da NeoVentures e da aceleração. Foi quando conseguimos fincar as estacas para o próximo processo, entender melhor nossos caminhos e dar os primeiros passos com mais clareza. Agora, com a aceleração, as expectativas são muito altas, enxergamos o Seedes como uma verdadeira alavanca para o nosso crescimento”, comentou o CEO e representante da Triple AI, Eduardo Barcelos.
O momento “It’s Pitch Time” foi um dos pontos altos da programação. Startups convidadas, a Endelevo e a e-Simples, subiram ao palco para apresentar, em até três minutos, suas soluções e diferenciais. A dinâmica evidenciou o potencial criativo e a diversidade de ideias presentes no ecossistema de inovação capixaba.
Outro destaque do evento foi o quiz interativo sobre o ecossistema de startups, que envolveu o público em uma dinâmica leve e educativa, utilizando o aplicativo Mentimeter. A ação reforçou o propósito do Seedes de promover a troca de conhecimento e a integração entre empreendedores e instituições.
A nova fase do programa tem como foco o crescimento e a validação das soluções desenvolvidas durante a pré-aceleração, etapa que capacitou 50 startups com mentorias, workshops e apoio técnico. O processo serviu para fortalecer os modelos de negócio e preparar as equipes para os desafios da aceleração.
Responsável pela condução da etapa de aceleração, a Neo Ventures destacou o compromisso em acompanhar de perto o desenvolvimento das startups selecionadas. A empresa é reconhecida nacionalmente pela experiência em programas de fomento ao empreendedorismo e inovação, atuando como parceira estratégica do Seedes na construção de uma trilha completa de aprendizado e crescimento.
“O lançamento do Seedes reuniu empreendedores, parceiros e governo em um momento de celebração e aprendizado, com um quiz interativo sobre o ecossistema de startups. Nós, da Neo Ventures, estamos orgulhosos em conduzir essa jornada e temos grandes expectativas de ver as startups aceleradas crescendo, consolidando seus negócios e atraindo novos investimentos para o Espírito Santo”, declarou a coordenadora de projetos da aceleradora Neo Ventures, Suellen Daleprane.
Com essa estrutura, o Seedes garante que as startups mais promissoras tenham acesso a suporte estratégico e oportunidades reais de expansão. A expectativa é que, ao final do ciclo, as empresas estejam prontas para atrair investimentos e ampliar sua atuação no mercado.
O programa também atua como um articulador de parcerias institucionais, conectando startups a grandes empresas, fundos de investimento e órgãos públicos. Essa rede colaborativa fortalece a cultura da inovação e estimula o desenvolvimento de soluções de impacto social e econômico.
Durante o evento, o clima foi de celebração e otimismo. Representantes do ecossistema destacaram o protagonismo do Espírito Santo em iniciativas de fomento à inovação e o compromisso do Estado em transformar boas ideias em negócios sustentáveis.
O Seedes integra as ações da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes) e da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), em parceria com a Mobilização Capixaba pela Inovação (MCI). O programa contribui para a meta estadual de alcançar 1.000 startups até 2029.
Além disso, o Seedes se soma a outros projetos estruturantes, como o Inova Serra, a Cidade da Inovação, o Distrito 28 e hubs como o Fonte Hub, reforçando o compromisso do Governo do Estado com a inovação como vetor de desenvolvimento.
O evento de lançamento da aceleração foi encerrado com um momento simbólico de integração entre startups, instituições e representantes do poder público, simbolizando o início de uma jornada coletiva em prol da transformação tecnológica e do empreendedorismo capixaba.
Startups classificadas para a Aceleração de acordo com o segmento
Indtech: Daices | Futurai | Gaintech | Original Box
Foodtech: Coletivo Beer | Cooki | iTrois
Greentech: Endelevo | Georecicla | Manacá | Mangue Tech
Agtech: Capixaba Drone | Olho do Dono | Hippocampus
Healthtech / Wellbeing: Brain | HRV4life | Mental PRO | Predator | Symbios
Edtech: EducaMeeple | Jade | Tec Perifa
AI / Process Automation: Cyber Suíte | Triple AI | Corefy
Outros: Auati (Socialtech) | Sats Capital (Fintech) | V3 Data (Enterprisetech) | E-simples (Taxtech) | Dark Store (Logtech)
Informações à Imprensa:
Assessoria de Comunicação do Governo
Giovani Pagotto
[email protected]
Assessoria de Comunicação do Seedes
Mariana de Araujo Santanna / Lízzie Almeida
(27) 99239-7219 / (27) 99798-9521
[email protected]
Assessoria de Comunicação da Secti
Bernardo Barbosa
(27) 3636-1806 / (27) 98829-2953
[email protected]
Fonte: GOVERNO ES
Horóscopo do dia | previsão para os 12 signos em 14/10/2025
Libra é um signo que valoriza a paz acima de tudo e todo custo. É também bastante honesto, o que...
Governo do Estado inaugura Estação de Bombeamento Bigossi e reforça sistema de macrodrenagem em Vila Velha
O governador do Estado, Renato Casagrande, inaugurou, nesta segunda-feira (13), a Estação de Bombeamento de Águas Pluviais Bigossi (EBAP Bigossi),...
Isabella Arantes e Gabriel Medina afastam rumores de crise com fotos românticas
Isabella Arantes, de 28 anos, compartilhou nesta segunda-feira (13), um carrossel de fotos românticas ao lado do namorado, Gabriel Medina....
Plenário aprova sete projetos de deputados em sessão extra
Os deputados estaduais aprovaram nesta segunda-feira (13) sete propostas de origem parlamentar. As iniciativas, que contavam com pareceres de todas...
PF recebe ação de atendimento a indígenas refugiados no Pará em parceria com Conare do MJSP
Belém/PA. A Superintendência Regional da Polícia Federal no Pará sedia, entre os dias 14 e 17 de outubro, uma ação...
Lançamento da aceleração do Seedes celebra nova fase da inovação capixaba
O Programa Seedes iniciou oficialmente, nesta segunda-feira (13), a sua etapa de aceleração, reunindo startups, autoridades e representantes do ecossistema...
Nova lei reconhece e valoriza trabalho de trancistas
O Espírito Santo agora conta com uma data para valorizar o trabalho das trancistas e sua contribuição para a preservação...
FA 1424 / 04 DE OUTUBRO DE 2025
As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...
FA 1423 / 27 DE SETEMBRO DE 2025
As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...
São Mateus
Expansão internacional da Marcopolo impulsiona fábrica em São Mateus
Unidade no Norte do Espírito Santo já exportou mais de 60 ônibus em 2025 e se consolida como polo estratégico...
Prefeitura de São Mateus amplia frota e passa a contar com 10 caminhões-pipa próprios
A Prefeitura de São Mateus reforçou as ações de enfrentamento à crise no abastecimento de água no município. Pela primeira...
Abastecimento de água é suspenso em São Mateus devido ao excesso de sal no Rio Cricaré
Prefeitura decreta racionamento e proíbe uso de água em atividades não essenciais; fenômeno da “cunha salina” avança sobre o ponto...
Regional
Jovem é assassinado a tiros durante festa no Norte do ES
Um jovem de 21 anos foi assassinado a tiros na noite de sábado (11) durante uma festa no bairro Vila...
Acidente entre moto e carreta mata tio e sobrinho na BR-101 no Norte do ES
Acidente aconteceu na noite de sexta-feira (10), em Aracruz; vítimas morreram no local Um grave acidente entre uma motocicleta e...
Travessia por balsas no Rio Cricaré começa a operar em Conceição da Barra neste final de semana
O novo serviço de travessia por balsas no Rio Cricaré, em Conceição da Barra, foi oficialmente autorizado pela Marinha do...
Estadual
Capixabas disputam o Mundial de Triathlon na Austrália com apoio do Voe Atleta
A cidade de Wollongong, em Nova Gales do Sul, na Austrália, será o palco do Campeonato Mundial de Triathlon Sprint...
Ceasa divulga pregão para contratação de serviços de limpeza
Na última sexta-feira (10), foi publicado o “Pregão Eletrônico Nº 004/2025” no site oficial da Centrais de Abastecimento do Espírito...
Governo autoriza início das obras de reconstrução do Polentão em Venda Nova do Imigrante
O governador do Estado, Renato Casagrande, assinou, neste domingo (12), a Ordem de Serviço para a reconstrução do Centro de...
Nacional
“Cura gay” | líder religioso é denunciado por torturas em seita
Adir Aliatti e dois filhos foram indiciados pela Polícia Civil por 12 crimes, incluindo tortura, estelionato e discriminação. Grupo atuava...
Mãe e filha morrem após comerem bolo de aniversário envenenado
Uma tragédia chocou uma família após uma comemoração de aniversário terminar em morte. Mãe e filha — Ana Maria de...
Condomínio proíbe “namoro com urros e gemidos” durante a madrugada
Aviso inusitado afixado em elevadores no Sudoeste cita ainda salto alto e “bebedeiras com amigos” entre atividades vetadas Um comunicado...
Policial
12º BPM realiza prisões e apreensões em Linhares
Durante operação da Força Tática na madrugada de sexta-feira (10), em Chapadão das Palminhas, zona rural de Linhares, militares cumpriram...
Polícia Civil prende homem em flagrante por receptação na Praia da Costa
Na tarde da última sexta-feira (10), policiais civis do 6º Distrito Policial de Vila Velha prenderam em flagrante um homem...
DHPP apreende arma utilizada em homicídio em Nova Venécia
A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de...
ENTRETENIMENTO
Thaila Ayala e Renato Góes fazem trilha com os filhos no Dia das Crianças: Feliz Feliz’
Thaila Ayala, 39 anos, e Renato Góes, 38, resolveram promover uma aventura para os filhos no Dia das Crianças, celebrado...
Virgínia Fonseca celebra Dia das Crianças com filhos em passeio de barco: ‘Especial’
A apresentadora Virgínia Fonseca, de 26 anos, aproveitou o Dia das Crianças em clima de desconexão total, dedicando toda a...
Lexa encanta ao mostrar novas fotos do casamento com Ricardo Vianna: ‘Babando ‘
A cantora Lexa, de 30 anos, encantou os fãs neste domingo (12), ao publicar novas fotos de seu casamento com...
POLÍTICA
Educação aprova projetos voltados à inclusão e segurança em escolas
A Comissão de Educação da Assembleia Legislativa (Ales) aprovou, na reunião desta segunda-feira (13), uma série de projetos voltados à...
Finanças define data para prestação de contas da Secretaria da Fazenda
A Comissão de Finanças marcou para a próxima segunda-feira (20) a audiência pública de prestação de contas quadrimestral do secretário...
Perfuração de poço é descartada como causa para afundamento de solo
O afundamento de solo constatado pela Comissão de Infraestrutura (Coinfra) da Assembleia Legislativa (Ales) em visita técnica a Rio Novo...
Esportes
Cuiabá vence o Coritiba e esquenta disputa pelo acesso para Série A
Em uma noite de gala na Arena Pantanal, o Cuiabá não tomou conhecimento do líder Coritiba e o derrotou por...
Seleção Brasileira chega ao Japão para amistoso
A delegação da Seleção Brasileira chegou em Tóquio na noite deste domingo (12) para o segundo amistoso desta Data FIFA:...
Palmeiras goleia Juventude e assume liderança isolada do Brasileirão
O Palmeiras consolidou sua posição na ponta do Campeonato Brasileiro ao aplicar uma goleada de 4 a 1 sobre o...
Mais Lidas da Semana
-
Regional7 dias ago
Bebê de 7 kg nasce de parto normal no ES, tem lesão no braço e mãe leva mais de 50 pontos
-
São Mateus6 dias ago
Operação Disruptio apura fraudes em licitações e Polícia Federal cumpre mandados em São Mateus
-
São Mateus6 dias ago
Rede Wellness Club chega a São Mateus com sua maior unidade
-
São Mateus7 dias ago
Policiais penais ficam feridas em acidente na BR-101 em São Mateus
-
Nacional7 dias ago
VÍDEO | Traficante descobre traição e corta os cabelos da mulher com faca
-
São Mateus6 dias ago
Cateterismo chega aos pacientes do Hospital Roberto Silvares
-
Economia5 dias ago
Horário de verão vai voltar? Governo federal anuncia a decisão
-
Regional7 dias ago
Festival do Camarão com mais de 30 pratos e shows agita Conceição da Barra