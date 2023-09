Lançado edital para novo Centro de Perícia

Deputados assinaram a autorização do edital de licitação para construção do novo Centro de Perícia Técnico-Científica em evento realizado nesta sexta-feira (15), no Palácio Anchieta. O investimento, no valor de R$ 89 milhões, é decorrente de um empréstimo do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e cuja autorização passou pelo crivo do Legislativo.

Acompanhado pelos parlamentares Denninho Silva (União) e Janete de Sá (PSB), o presidente Marcelo Santos (Pode) ressaltou o protagonismo da Casa na viabilização do crédito do BID em 2014.

“A Assembleia autorizou para que o governo pudesse cumprir o programa de investimento na segurança pública que ele tem feito ao longo desse tempo. Então é muito importante destacar a parceria com todos os deputados estaduais que aprovaram essa medida quando ela chegou na Assembleia”, frisou.

O centro integrado será construído em um terreno cedido pelo município de Cariacica – em frente à prefeitura. A estimativa é que fique pronto até 2025. Segundo o governador Renato Casagrande (PSB), o projeto contribuirá na redução da impunidade e para a capacidade resolutiva de inquéritos ao mesmo tempo em que fortalecerá a Polícia Técnico-Científica.

“Não adianta a gente ficar contratando, contratando, contratando. A gente tem que usar a tecnologia à nossa disposição. E o novo centro de perícia ali em Cariacica vai permitir que a gente ter muito mais condições de trabalho”, completou o chefe do Executivo.

Pavimentação e drenagem

Marcelo Santos também pontuou o trabalho dos deputados na aprovação do Orçamento do estado, instrumento legal por meio do qual foi possível ao Executivo liberar mais de R$ 17 milhões via Fundo Cidades à Cariacica. Lá, 15 ruas do bairro Campo Verde receberão pavimentação e obras de drenagem contra alagamentos. Cerca de 4,3 moradores serão contemplados. A ordem de serviço, autorizando o início das obras, foi assinada durante o evento.

O presidente sublinhou o protagonismo da Assembleia Legislativa (Ales) na criação do Fundo Cidades, cujo projeto de lei foi aprovado em 2013 pelos deputados como medida de compensação à queda na arrecadação de ICMS municipal. De lá para cá esse instrumento de apoio financeiro passou por modificações e hoje mira a mitigação dos impactos ambientais causados pelo homem.

Casagrande destacou que o ciclo 2023 do Fundo Cidades viabiliza mais de R$ 200 milhões para tornar o Espírito Santo mais adaptado às mudanças climáticas. “Não podemos impedir as mudanças climáticas”, considerou o governador, “mas nós podemos minorar os efeitos dos eventos climáticos sobre nós”, completou.

Fonte: POLÍTICA ES