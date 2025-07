Lançada 6ª Teia Nacional Pontos de Cultura pela Justiça Climática no Espírito Santo

Considerado o maior encontro dos grupos culturais comunitários do Brasil, a 6ª Teia Nacional Pontos de Cultura pela Justiça Climática será realizada entre os dias 24 e 29 de março de 2026, no município de Aracruz, no Espírito Santo. O anúncio do local e a data aconteceu nesta terça-feira (15) na Aldeia Caeiras Velha, durante o lançamento oficial do evento, com a participação da ministra da Cultura, Margareth Menezes; do governador do Estado, Renato Casagrande; do prefeito Dr. Coutinho; além de lideranças indígenas e representantes de Pontos de Cultura.

“É uma honra ver a Cultura Viva, uma política tão grande, sensível e humana se espalhar pelo Brasil e inspirar outros países. É mais do que nossa obrigação garantir que ela tenha um percentual dos recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura. Acredito que a Teia será um momento importante de ver a representação do povo brasileiro”, ressaltou a ministra.

Margareth Menezes destacou ainda a importância de se fortalecer o Brasil diante do mundo. “A gente precisa defender o nosso país, com nossos defeitos e nossas virtudes. O Brasil é dos brasileiros e cada um de nós deve ser defensor disso. A gente é defensor de um país com justiça social, com justiça tributária, com justiça climática e melhor para todos nós”, completou.

A Teia é o espaço de articulação, troca de experiências e fortalecimento da Cultura Viva, uma das mais importantes políticas públicas do país e que, em 21 anos de história, já certificou mais de sete mil grupos e entidades culturais como Pontos de Cultura em todas as regiões. Esta edição convida à rede a refletir sobre a defesa do meio ambiente e do bem viver diante do cenário de emergência climática. Com sua diversidade cultural, força comunitária e saberes ancestrais, os Pontos de Cultura têm papel estratégico na construção de um Brasil mais justo e sustentável.

Saberes ancestrais

Esta será a primeira Teia Nacional realizada fora de uma capital e dentro de território indígena, reforçando a importância dos povos originários. Localizada no litoral norte capixaba, Aracruz é a cidade que tem a maior população indígena vivendo em aldeias do Espírito Santo, com as etnias Tupiniquim e Guarani.

“É muito importante estarmos junto com o governo do Presidente Lula nesse momento. A realização da Teia no ambiente dos povos indígenas, que têm total respeito aos recursos naturais, mas que, ao mesmo tempo, são os que mais sofrem com a destruição do meio ambiente é fundamental para nós. A riqueza cultural é um instrumento para despertar a sociedade para esse assunto da sustentabilidade que é tão importante para a nossa sobrevivência”, explicou o governador Casagrande.

Para a secretária de Cidadania e Diversidade Cultural do Ministério, Márcia Rollemberg, será um momento de celebração. “É uma celebração da cultura, da cultura popular, da cultura que a gente faz e vê no quintal da nossa casa, na nossa rua e da cultura que nos faz Brasil. É um momento de celebração, mas também de avançarmos na nossa estruturação de gestão participativa. Então, vamos reconhecer essa cultura que nos faz fortes, que nos faz gregários, que nos faz ter sentimentos solidários. O Brasil que a gente quer é unido, sem desigualdade, que busca o desenvolvimento sustentável e que trabalhe pela justiça climática. A gente está vendo o mundo derretendo, ou em água ou em calor. Não tem mais tempo, a gente tem que estar de mãos dadas, se somando.”

Já o secretário de Estado da Cultura, Fabricio Noronha, destacou o caráter participativo da política. “Quero destacar a construção participativa desse evento, a Cultura Viva tem essa característica, de auto-organização, e nos inspira muito saber que essa TEIA está sendo tecida a muitas mãos. A importância da localidade é muito especial e simbólica ser aqui em Aracruz, para que a gente consiga trazer as pautas das comunidades indígenas, que esse evento possa ser um instrumento de diálogo e fortalecimento desse território e de seus saberes ancestrais”, declarou.

O evento de lançamento contou ainda com a presença da presidente da Funai, Joenia Wapichana; e dos caciques Vilmar Benedito de Oliveira (Tupiniquim) e Nelson Guarani. As apresentações artísticas foram feitas pelo Tambores de Congo Tupiniquim do Território, o coral Tape Retaxa’kã e a banda de Congo Terreiro de Dona Astrogilda.

Calendário

A partir desta terça-feira, dia 15 de julho, começa a se tecer a 6ª Teia Nacional, com o chamado para os estados e municípios realizarem suas Teias locais, conforme calendário abaixo:

– Municipais: até 1º de dezembro de 2025. (facultativas)

– Estaduais e Distrital: até 15 de dezembro de 2025 (obrigatórias).

Programação

Com a previsão de reunir mais de 5 mil participantes, a 6ª Teia terá uma ampla programação composta por:

– Festival com mais de 100 atrações de Pontos de Cultura dos 26 estados e do Distrito Federal;

– Palestras, debates, oficinas, rodas de conversa, encontro setoriais e redes culturais;

– Acampamento do Bem Viver;

– Feira de Economia Solidária com produtos de todo o País;

– 5º Fórum Nacional dos Pontos de Cultura.

Recursos

O investimento total para a realização da 6ª Teia Nacional, incluindo suas etapas municipais, estaduais e distrital, será de cerca de R$ 67 milhões.

Desse total, aproximadamente R$ 56 milhões serão destinados do Governo Federal, por meio de recursos diretos, incentivo fiscal e da Política Nacional de Fomento à Cultura. Os outros R$ 11 milhões serão destinados pelos governos dos entes federados.

Realização

A TEIA é uma realização do Ministério da Cultura (MinC), do Governo do Estado do Espírito Santo e da Comissão Nacional dos Pontos de Cultura (CNPdC), com o apoio da Prefeitura de Aracruz e da TVE Espírito Santo.

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação do Ministério da Cultura (MinC)

[email protected]

Canal do MinC no WhatsApp https://whatsapp.com/channel/0029Vb6SuVPATRSnBircvw0e

Assessoria de Comunicação da Secult

Tati Beling / Danilo Ferraz / Karen Mantovanelli / Matheus Carneiro / Jeiny Schitine / Wigo Nunes / Julia Novais / Davi Batista

Telefone: (27) 3636-7110 / 3636-7111

Whatsapp: (27) 99753-7583

[email protected] / [email protected]

Fonte: GOVERNO ES