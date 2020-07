Lamborghini revela o Sián Roadster, um conversível híbrido de 819 cv

Divulgação Lamborghini Sian Roadster: detalhes exclusivos do supercarro híbrido que é capaz de acelerar de 0 a 100 km/h em apenas 2,9 segundos

A Lamborghini revelou o Sián Roadster, supercarro de produção limitada que é capaz de acelerar de 0 a 100 km/h em menos de 2,9 segundos e atingir os 350 km/h de velocidade máxima.

Variação sem capota do primeiro modelo híbrido da marca italiana, o Lamborghini Sián Roadster traz um motor V12 6.5 a gasolina e um propulsor elétrico, para desenvolver a potência combinada de 819 cv.

Diferente dos híbridos convencionais, o Lamborghini usa um supercapacitor, que armazena três vezes mais energia e é três vezes mais leve que um conjunto de baterias de íon de lítio com a mesma capacidade.

Outra vantagem do sistema é a possibilidade de cargas e descargas mais rápidas de energia, o que permite usar o motor elétrico como uma reserva permanente de força adicional para o motor em velocidades de até 130 km/h, quando o Sián passa a empregar apenas o propulsor a combustão.

Com visual que segundo o fabricante foi inspirado no Countach dos anos 1970, o Sián Roadster traz tecnologias como o sistema de refrigeração ativo controlado por materiais termossensíveis que reagem à temperatura do escape e uma asa móvel que é acionada somente com o carro em movimento.

Enquanto o Sián fechado teve apenas 63 unidades fabricadas, o Roadster é ainda mais exclusivo: serão apenas 19 unidades, que segundo a Lamborghini já estão vendidas.