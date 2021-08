Lamborghini mostra teaser da nova geração do Countach

Divulgação Novo Lamborghini Countach aparece coberto por uma capa antes da apresentação oficial

A Lamborghini publica um vídeo teaser de 20 segundos do novo Countach, 46 anos depois que o modelo clássico da marca foi lançado, em 1974. O superesportivo foi descontinuado em 1990 cujo montante foi de apenas 1983 unidades.

Inicialmente, o protótipo LP500 , que antecedeu o Lamborghini Countach , foi desenhado por Marcello Gandini enquanto trabalhava na Bertone , a famosa casa de design italiana.

Além dele, a versão de produção do Countach original foi aperfeiçoada pelo falecido Paolo Stanzani , que trabalhou para o Departamento de Experiência da Lamborghini , além de cuidar das relações da empresa com oficinas, incluindo Zagato , Touring , Bertone e muitos outros.

No caso do novo Countach , o teaser da Lamborghini não mostra mais nada, obviamente, exceto a imagem de um carro em forma de cunha coberto por uma capa de tecido. O vídeo mostra também um veículo branco à distância, mas que não é possível distingui-lo.

O fato é que nas imagens, a marca de Sant’Agata Bolognese deixa bem claro que é um Countach através das imagens de um garoto pendurando o antigo modelo e depois no final, o que seria possível um novo Countach se aproximando e a frase em inglês ‘The New Lamborghini Countach is coming’ (o novo Lamborghini Countach está chegando).

Divulgação Marcello Gandini e a sua obra mais famosa, o Lamborghini Countach

Gandini passou a projetar o Diablo , mas o Countach é sua obra mais marcante. O Sr. Gandini deixou Bertone em 1980 e atualmente está com 82 anos, então, tudo leva a crer que o novo projeto não será assinado por ele.