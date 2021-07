Lamas faz balanço de sua atuação na Ales

A edição do programa Com a Palavra que estreia nesta sexta-feira (9), ao meio-dia, tem o deputado Bruno Lamas (PSB) como entrevistado. Ele é formado em administração de empresas e tem pós-graduação em gestão pública. Estreou como parlamentar na Câmara Municipal da Serra, onde foi vereador por três mandatos. Em seu currículo também traz a experiência de secretário de estado de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social.

Em seu segundo mandato na Assembleia Legislativa (Ales), Lamas fala da atuação nos colegiados de Meio Ambiente, Cidadania, Segurança e Educação. Durante os 30 minutos de entrevista, o parlamentar destaca as preocupações em recuperar o estado após os desdobramentos da pandemia do coronavírus.

Bruno Lamas defende uma ampliação no número de beneficiados pelo auxílio emergencial do governo do estado e propõe medidas para minimizar os efeitos da crise, como convênios do Executivo com cooperativas. Também fala da proposta de criação de uma comissão permanente na Casa para debater a violência doméstica, entre outros assuntos.

O programa Com a Palavra é um espaço criado pela TV Assembleia para permitir aos capixabas conhecer mais sobre a atuação dos parlamentares estaduais. Nesta sexta-feira, nos horários de exibição (12h, 18h, 22h15), a entrevista de Bruno Lamas pode ser vista na Grande Vitória, pelo canal aberto e digital (3.2) e nos canais 12 (NET), 23 (RCA) e 519.2 (Sky Digital). A lista com todas as edições está disponível no canal da TV Assembleia do YouTube.