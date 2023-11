Reprodução/Divulgação Laís Senna interpreta Maria no espetáculo “O Baile do Menino Deus”





No espetáculo de Natal “O Baile do Menino Deus”, que tem objetivo de destacar a cultura brasileira, a personagem Maria será interpretada por uma mulher negra, Laís Senna, que é atriz, cantora e compositora pernanbucana. A personagem faz par com José, que é interpretado por um ator indígena.

Laís é formada em canto lírico, estuda canto popular e tem trânsito pelas principais manifestações artísticas do litoral ao sertão do estado, além de ser um grande destaque no cenário pernambucano.

O projeto já ganhou adaptações em vários estados e, neste ano, já possui apresentações nos estados do Paraná e São Paulo. No espetáculo, há uma troca estrangeirismos associados ao período, como papai noel, neve, trenós, por cantigas, brincadeiras, rezas, reisados, cavalo-marinho, tradições perpetuadas pela oralidade.

A escalação de Laís como Maria reflete o perfil representativo das identidades brasileiras característico do Baile, encenação criada há 40 anos como forma de contar livremente a história bíblica sob sincretismo religioso, diversidade e elementos da cultura nacional.

Laís Senna , é formada em canto lírico, estuda canto popular e tem trânsito pelas principais manifestações artísticas do litoral ao sertão do estado, além de ser um grande destaque no cenário pernambucano.





Fonte: Mulher