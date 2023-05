Laís Brito revela 5 itens essenciais no enxoval do bebê

Divulgação Laís Brito dá dicas para montar o enxoval do bebê

Na hora de montar o enxoval do bebê, dúvidas não irão faltar. Escolher o que irá na mala da maternidade, então, pode ser uma tarefa assustadora para alguns, principalmente para as mamães de primeira viagem. Mas este não é o caso da influenciadora Laís Brito, que está grávida do seu quarto filho.

Experiente, ela já consegue se encarregar disso de maneira mais tranquila, já que as gestações anteriores foram de muitos ensinamentos. Pensando nisso, ela montou uma lista com os itens que considera essenciais, além de compartilhar dicas sobre o quarto e a quantidade de roupas para a criança.

“Desde o nascimento da minha primeira filha, já notei que algumas coisas eram essenciais, além de entender que tudo que precisamos nesse momento é conforto. Então, prezo por isso e pela praticidade também, já que a rotina de uma mãe não é fácil”, diz. “Inclusive, já começo assim desde a montagem do quarto. Para mim, o essencial é o berço confortável, cômoda, poltrona, trocador e ruído branco. Não abro mão!”.

Combo: poltrona + almofada de amamentação

“A poltrona é o lugar mais confortável para amamentação e sempre funcionou muito bem comigo, principalmente porque passei por duas cesáreas e, quando amamentava na cama, sentia mais dores no local da cirurgia. Além de conforto, a cadeira também te dá apoio. Junto com ela, eu não posso deixar de citar a almofada de amamentação. Um recém-nascido é muito pequenininho e nem sempre vamos conseguir fazer a ‘pega’ correta, o que vai implicar em uma amamentação muito mais complicada. Com a ajuda da almofada, conseguimos colocar o neném na posição certa, mas a mãe também consegue se sentar numa posição bem melhor. Juntos, esses dois formam um combo imprecindivel”, diz.

Trocador americano

“Sentia muita dificuldade em trocar as crianças naqueles trocadores convencionais, mas quando decidi testar o americano, achei muito melhor porque ele tem abinhas nas laterais que ajudam a cercar o bebê e é bem funcional”,

Almofada de banho

“Indico para todas as mães, mas ainda mais para as que não tem muita experiência. A almofada de banho vai trazer mais segurança para segurar o neném e não correr o risco de derrubá-lo na banheira”, sugere.

Extratora de leite

“Já tive algumas confortáveis e outras nem tanto, mas ajuda muito porque com uns três ou quatro dias após o nascimento, acontece a apojadura, que é quando o leite desce e pode acontecer dele ‘empedrar’. A extratora vai auxiliar na função de tirar o leite”, explica.

Roupas confortáveis

“Aqui, as roupas são para mamãe e bebê. Não adianta querer aquela roupa bonita, mas nada prática. Para a mãe, gosto de separar camisolas, vestidos, calcinhas e fraldas. Sim, fraldas, porque independente da via de parto, a mulher sangra e nem sempre o absorvente resolve. No meu caso, gostava de usar calcinha descartável e funcionou bastante. Já para o bebê, gosto de ter macacão, body e calças. Essas são peças práticas e versáteis, mas a dica que dou é comprar todas no tamanho da criança. Sou contra essa ideia de não comprar roupa pequena porque vai perder, mas aí compra roupa maior e usá-la se torna um transtorno. Minha tática é ter sete peças de cada um desses itens porque aí uso um em cada dia da semana, lavo, seco, passo e uso de novo. Assim vai até mais ou menos três meses, mas vale ressaltar que tudo vai depender da região onde você mora. Se for um lugar mais frio, é válido ter peças mais quentes. O ideal é adequar à sua realidade”, alerta.

Laís ainda diz que, na hora de montar a mala para a maternidade, é importante saber que cada uma tem um padrão e, sendo assim, é recomendável entrar em contato com o local e entender o que eles solicitam: ‘Mas em geral, indico levar a almofada de amamentação já para iniciar a amamentação da maneira correta, três conjuntinhos completos de roupas para o bebê, itens de higiene da criança e da mãe, além das roupas intimas dela, sempre prezando o conforto”, finaliza.

