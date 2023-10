Laís Brito fala dos cuidados com o filho recém-nascido: “Não é fácil”

Reprodução/Divulgação Laís Brito fala dos primeiros dias com o recém-nascido





Muitas vezes, a maternidade é romantizada, levando diversas mães a se questionarem sobre como será essa nova fase . Nisso, a influenciadora Laís Brito comentou sobre como estão sendo os cuidados com filho récem-nascido, Arthur.

Ela contou que está vivendo um turbilhão de emoções com a chegada do pequeno e que apesar das alegrias, nem sempre tudo é perfeito. “Quando eu digo que fico emocionada, eu fico emocionada de verdade. Fiquei assim no puerpério dos três filhos porque você já ama dentro da barriga, mas quando sai e você tem o encontro… O cheirinho, gente do céu, é uma coisa tão grande… E não é porque é sempre fácil, não”, disse.

“Hoje eu ainda não escovei os dentes, não tomei banho, estou com os dois seios feridos e não escondo nada disso, mas a minha visão e a minha forma de enxergar o mundo é essa. Não é para mostrar que é tudo perfeito, porque não é, mas é a minha forma de levar a vida e isso não é romantizar!”

Laís explica que sente um amor ainda muito maior pelos filhos fora da barriga e que os sentimentos são mais intensos. “Eu ainda olho para ele e não consigo acreditar. É um amor tão grande e é engraçado porque a gente ama muito dentro da barriga, mas não iguala o amor dos filhos que estão aqui fora, porque, assim, quando nasce, triplica. Se você está grávida, você já ama. Mas quando nascer, vai entender sobre o que estou falando”, garantiu.

A maioria das mães consideram que a maternidade traz algumas inseguranças e questionamentos sobre os cuidados com os filhos. Para a influenciadora, ocorreu o mesmo. “E aí, você fica ‘Meu Deus, vem mais um. Será que (o sentimento) vai ser desse tamanho mesmo?’. Tô jogando a real. Mas nasce e você vê que é muito amor”, disse.

Ela completou fazendo questão de falar que, por ser mãe de terceira viagem, esse momento ainda traz um “agravante”: “Eu sei que esse primeiro ‘períodozinho’ passa muito rápido! Nosso bebê só é bebê mesmo por 28 dias, que é o tempo que ele ainda é considerado RN (recém-nascido), então, no primeiro, você quer que os dias passem para as coisas melhorarem, mas no terceiro você sabe que passa muito rápido e não quer isso”, comentou.

“Você quer aquele cheirinho, aquele chiadinho da mamada, você quer aproveitar cada segundo. Graças a Deus, estou conseguindo, tanto aproveitar com o Artur, quanto aproveitar com as crianças. Não estou me cobrando, estou vivendo um dia de cada vez e estou vivendo um sonho. Toda descabelada e sem escovar os dentes, mas estou vivendo um sonho”, finalizou.





Fonte: Mulher