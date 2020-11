Redação Lahav Shani lança novas versões para sinfonia de Beethoven em novo álbum

Nascido em Tel Aviv em 1989, Lahav Shani estreou com a Orquestra Filarmônica de Rotterdam em junho de 2016, como maestro e pianista solo.

Dois meses depois se tornava Maestro Chefe sendo reconhecido como o regente mais jovem a ocupar o cargo na história da orquestra. Durante a primeira temporada no papel, Shani liderou a orquestra em concertos pela Europa, China, Taiwan e Estados Unidos.

Para o primeiro álbum com a Warner Classics , Lahav Shani rege a Orquestra Filarmônica de Rotterdam na Sinfonia No. 7 e toca o Concerto para Piano No. 4 de Beethoven: duas peças que vêm do chamado período intermediário de Beethoven. A partir dessa sexta-feira (27), o álbum estará disponível em todas as plataformas digitais pela Warner Classics , via Parlophone Records.

A tensão harmônica clássica contribui tanto para o impulso da música quanto para a propulsão rítmica. Esta música apresenta uma clareza de textura e, acima de tudo, uma unidade entre o motivo melódico e o acompanhamento.

Aclamado pela química instantânea com a orquestra, Lahav Shani é considerado a estrela ascendente entre os maestros – como diz Der Tagesspiegel : “O jovem maestro é simplesmente sensacional”.

Ouça o álbum: