”Lady Nigth’: clima pesa em entrevista de Fiuk para Tatá Werneck

Divulgação/Multishow Fiuk participa do Lady Night com Tatá Werneck





Tatá Werneck anda gravando entrevistas para nova temporada do ‘Lady Night’ e pelo visto teve torta de climão na participação de Fiuk no programa no final de julho. Um internauta, que esteve na plateia da atração como convidado, deu spoiler revelando que a apresentadora perdeu a paciência com o filho do Fábio Jr. e por muito pouco não cancelou as gravações.

Tudo porque o ator, cantor e ex-BBB não ria das piadas da apresentadora e ainda mandou: “Puxa, Tata! Pensei que ia ser divertido aqui, mas não gosto que fique falando sobre isso”, quando a também atriz brincou que ele era uma chaminé com pernas. A mulher de Rafa Vitti ainda tentou amenizar a situação o aconselhando a levar a vida de maneira mais leve. “Participei só pra não desfalcar. Mas foi horrível gente, a Tata sofreu”.

