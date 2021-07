Lady Kitty, sobrinha de princesa Diana, se casa na Itália

Reprodução/Instagram/Dolce & Gabanna Lady Kitty, sobrinha da princesa Diana, se casa na Itália

Lady Kitty Spencer, modelo e sobrinha da princesa Diana , se casou neste sábado (24), em Roma, Itália, com o milionário Michael Lewis.

A cerimônia aconteceu no Villa Aldobrandini, um palácio italiano. Lady Kitty ao altar pelos irmãos Louis Spencer, Visconde Althorp e Samuel Aitken. Filhos do escritor e jornalista Earl Charles Spencer, que é irmão da princesa Diana.

O vestido usado pela noiva foi assinado pela grife italiana Dolce & Cabanna, masca da qual a modelo é embaixadora. A marca publicou nas redes sociais registros de Lady Kitty com o modelo e com outro vestido, sendo o segundo feito para a festa após o casamento.

Convidados e família real

Grandes personalidades da musica e do cinema estiveram presentes, como a cantora Pixie Lott, mulher do ator Idris Elba, e Emma Thynn, a primeira marquesa negra do Reino Unido. Os primos William e Harry não foram vistos no evento e não se prestaram declarações publicas a respeito.

Os convidados compartilharam registros do evento, que contou com queima de fogos orquestrada e uma festa bastante luxuosa. O casal já havia sido visto em uma boate de Saint Tropez, em 2019, mas mantiveram um relacionamento discreto.