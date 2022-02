Marcelo de Assis Lady Gaga retorna à Las Vegas para mais shows com jazz e piano

A cantora Lady Gaga voltará a Las Vegas para apresentar seu show Jazz & Piano que acontecerá entre os dias 14 de abril e 1º de maio deste ano. Todas as apresentações acontecerão no mundialmente famoso hotel e cassino Dolby Live Park MGM em Sin City.

A série de shows Jazz & Piano de Lady Gaga iniciaram em 2019 e, por mais esta vez, “celebrará seu amor pelo Great American Songbok” . Além disso, o repertório também contará com as canções de seu segundo álbum de duetos Love For Sale , gravado com o lendário cantor Tony Bennett.

Love For Sale marca o último trabalho de estúdio de Tony Bennett que, aos 95 anos , está lutando contra a doença de Alzheimer , mas não tem ideia de que tem a condição neurológica progressiva, que causa perda de memória.

Gaga e Bennett vão concorrer ao Grammy 2022 nas categorias Gravação do Ano (por I Get a Kick Out Of You ), Melhor Performance de Duo ou Grupo Pop , Álbum Vocal Pop Tradicional, Melhor Clipe e Melhor Engenharia para Álbum Não-Clássico.

“Muito obrigado à @RecordingAcademy por essas 6 indicações para Love For Sale. Estou atordoada e chocada e além de agradecida. Eu não sei o que dizer. Eu continuo chorando e estou completamente sem palavras. Isso significa muito para mim, @itstonybennett, os Bennetts, minha família, música jazz e o grande Cole Porter que escreveu todos esses clássicos atemporais. Eu nunca vou esquecer hoje e parabenizo Tony por suas 6 indicações” , comemorou uma Lady Gaga emocionada nas redes sociais.