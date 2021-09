The Music Journal Brazil Lady Gaga lança álbum “Dawn Of Chromatica” com participação de Pabllo Vittar

A estrela pop Lady Gaga lança nesta sexta-feira (3) o álbum de remixes de Chromatica , disponibilizado em maio de 2020. Trata-se de Dawn of Chromatica , onde a norte-americana traz todas as já conhecidas faixas do disco antigo, com exceção dos interlúdios Chromatica I, II e III, mas completamente repaginadas em forma de remixes . O disco, já disponível nas plataformas digitais pela Universal Music , via Interscope , conta com a participação da brasileira Pabllo Vittar em Fun Tonight.

O álbum conto u com a produção executiva de BloodPop , que fez um comparativo entre este novo projeto e o Chromatica : “O ‘Chromatica’ foi lançado no início de uma pandemia global, um raio de luz para muitos em tempos difíceis. ‘Dawn of Chromatica’ é a trilha sonora do nascer do sol depois daquela longa noite, apresentando as obras de alguns dos artistas mais progressistas de todo o mundo. ‘Dawn of Chromatica’ é uma verdadeira colaboração entre Lady Gaga, os artistas apresentados e a comunidade, para a comunidade” , explicou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lady Gaga (@ladygaga)

Pabllo Vittar comemorou sua participação em Dawn Of Chromatica : “Fazer parte um projeto tão fantástico como este é, sem dúvidas, uma honra! Gaga sempre foi uma das minhas artistas favoritas e uma enorme inspiração para mim. Estar ao lado dela nesse projeto é um grande marco para mim! Estou muito feliz com este lançamento e de poder trazer um pouco mais da nossa brasilidade para o ‘Chromatica’”, disse.

O aclamado álbum Chromatica , o sexto da carreira da artista, estreou em 1º lugar nas paradas do iTunes em 58 países e também trouxe a produção de BloodPop , além da própria Gaga. O disco, que contou com as colaborações de Ariana Grande, Elton John e BLACKPINK , trouxe em seu repertório hits como 911, Stupid Love e Rain On Me.

Você viu?

Confira o conteúdo completo do álbum e ouça-o abaixo:

1. Alice (LSDXOXO Remix) 2. Stupid Love (COUCOU CHLOE Remix) 3. Rain on Me (With Ariana Grande) (Arca Remix) 4 . Free Woman (Rina Sawayama & Clarence Clarity Remix) 5. Fun Tonight (Pabllo Vittar Remix) 6. 911 (Charli XCX & AG Cook Remix) – NMF Focus Track 7. Plastic Doll (Ashnikko Remix) 8. Sour Candy (With BLACKPINK) (Shygirl & Mura Masa Remix) 9. Enigma (Doss Remix) 10. Replay (Dorian Electra Remix) 11. Sine From Above (with Elton John) (Chester Lockhart, Mood Killer & Lil Texas Remix) 12. 1000 Doves (Planningtorock Remix) 13. Babylon (Bree Runway & Jimmy Edgar Remix) 14. Babylon (Haus Labs Version)