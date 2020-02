Lady Gaga anuncia lançamento do single “Stupid Love”

Os fãs de Lady Gaga já podem comemorar. A cantora anunciou nesta terça-feira (25) nas suas redes sociais que lançará um novo single, “Stupid Love”. A data do lançamento será na próxima sexta-feira e apazigua as especulações dos fãs sobre o assunto que era grande.

Lady Gaga





Uma versão inicial da música chegou a vazar no mês passado. Joanne foi o último disco lançado pela cantora, em 2016. Gaga produziu, ao lado de Bradley Cooper, a trilha sonora do premiado filme Nasce uma Estrela. Há ainda especulações sobre um novo álbum, chamado informalmente entre os fãs de LG6, em referência ao fato de que será o sexto álbum de Gaga. O anúncio do novo single pela a diva pode ser conferido abaixo.