Ladrões invadem casa enquanto morador dormia em São Mateus

Uma família teve a casa invadida durante a madrugada da última quarta-feira (22), no bairro Santo Antônio, emSão Mateus, ao Norte do Estado. Durante a ação criminosa, os suspeitos levaram diversos pertences. A invasão aconteceu enquanto um morador dormia no quarto dele.

Um dos suspeitos, que agiu com um comparsa, escalou a grade do muro e entrou na residência. A ação completa levou poucos minutos.

Apenas três minutos depois de pular o muro, a dupla passou pela rua correndo com os objetos que levaram.

A dona da casa não estava no local no dia do ocorrido, já que havia viajado para o interior com as filhas e o marido estava trabalhando.

Moradora da localidade há muito tempo, ela foi surpreendida apenas no dia seguinte, com a notícia de que reviraram os pertences da casa onde vive, inclusive guarda roupas, cômodas e o quarto do casal; fora isso, nem os cremes de higiene pessoal escaparam da dupla.

A proprietária, que preferiu não se identificar, informou à reportagem da TV Vitória que os suspeitos furtaram uma televisão, uma caixa de som, um ventilador, cordões, relógios, cremes e perfumes.

Também segundo ela, o companheiro chegou do trabalho e viu tudo aberto em casa, como janelas, porta e portão. A princípio, ele imaginou que ela mesma teria voltado para o local. De acordo com ela, o bairro até então era seguro, mas, depois do episódio, ela ficou bastante assustada.

No caso dela, a situação é duplamente delicada, já que há dois anos tinha uma loja e ladrões entraram no estabelecimento e levaram absolutamente tudo. O crime gerou muitos traumas e ela ainda estava se recuperando do que viveu.

As imagens adquiridas com comerciantes da região serão encaminhadas para a Polícia Civil. A família está avaliando se vai continuar morando no mesmo local.