Ladrão usa vara de pesca para roubar colar da Versace; assista

Divulgação/Polícia de Victoria Homem usou vara de pesca para roubar colar na Austrália

A polícia do estado australiano de Victoria fez uma publicação nas redes sociais para pedir ajuda na identificação de um ladrão que usou uma vara de pesca para roubar um colar da Versace , em uma loja na cidade de Melbourne. O caso ocorreu na madrugada do dia 24 de fevereiro, mas a postagem foi feita nesta terça-feira (03).

A ação do criminoso foi capturada por uma câmera de segurança da rua. O vídeo mostra o homem, que estima-se ter entre 40 e 50 anos, segurando uma vara de pesca e caminhando pela rua, olhando ao redor para ver se não havia ninguém por perto.

Então, ele atravessa a vara pelo que as autoridades acreditam ser um pequeno buraco, feito pelo próprio ladrão, e retira o colar do manequim, que não aparecem na filmagem, em razão do ângulo. Depois disso, coloca o objeto no bolso e vai embora. Segundo comunicado da polícia, aparentemente, o ladrão pescou por cerca de três horas até concretizar a captura.

WATCH: Security footage shows a man using a fishing rod to remove a Versace necklace from a mannequin within the store just after 2am. pic.twitter.com/9S103jZjv4 — Victoria Police (@VictoriaPolice) March 3, 2020

“Eu não pude acreditar. Três horas e meia, com duas varas, tentando pegar esse colar, foi incrível. Gancho, linha e chumbo, eu acho. Ele conseguiu”, disse o dono da loja, Steven Adigrati, em entrevista ao canal Nine News.

No vídeo, é possível ver com nitidez a face do homem, mas ele ainda não foi encontrado. Além disso, um anzol de pesca foi deixado para trás. O valor do colar roubado não foi revelado.