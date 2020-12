Ladrão pede desculpas e devolve doação de cabelos a crianças com câncer

Na madrugada da última terça-feira (1), um ladrão devolveu uma sacola com mechas de cabelo destinadas à confecção de perucas a crianças com câncer , em Porto Alegre. As informações foram dadas pelo UOL .

A sacola com doação de cabelos havia sido furtada no último sábado (28) junto com outros itens que estavam dentro do carro de uma cabeleireira.

O crime aconteceu enquanto a profissional estava doando sangue. Quando voltou, ela encontrou o veículo aberto.

Ontem, câmeras de segurança flagraram um homem atravessando a rua e jogando um pacote em direção ao pátio da Escola Técnica em Saúde do Hospital de Clínicas.

Junto com a sacola, havia um bilhete em que o ladrão pediu desculpas e disse que “não sabia que era pras crianças com câncer”.

Ele também solicitou que o pacote fosse entregue à recepção do Hospital de Clínicas .

Funcionários encontraram as mechas devolvidas na manhã de hoje, por volta das 8 horas.

“Acho que na hora os ladrões se comoveram, devem ter pensado: ‘Nossa! Tiramos os cabelos que iriam para crianças com câncer’. E mandaram devolver”, comentou Rita Mombelli, diretora técnica da escola.

Rita acionou a polícia e a sacola foi levada para perícia.