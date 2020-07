Ladrão finge estar armado e rouba loja no interior de são Mateus

Pouco mais de três meses de serem flagrados roubando uma motocicleta, dois meninos de 10 e 12 anos foram novamente apanhados depois de flagrados roubando dinheiro do interior de um carro. Desta vez os meninos que estavam em companhia de um terceiro que conseguiu fugir, agiram na Avenida Mateus Cunha Fundão no Bairro Bela Vista, por volta das 12h20 desta sexta-feira, próximo ao prédio de uma emissora de TV.

Depois de receber uma informação anônima, o 13º Batalhão acionou uma guarnição que foi até o local onde encontrou a vítima, informando que os três “ladrõezinhos” entraram em seu veículo GM Ônix, branco, e roubaram a quantia de aproximadamente de R$60,00 e um cartão de crédito que estavam no interior do referido veículo.

Os meninos ao avistarem a vítima empreenderam fuga, mas dois foram detidos por populares, o terceiro se evadiu tomando rumo desconhecido. Os menores foram identificados como G M S e L C D. Tendo em vista que os adolescentes alegavam ter 12 e 10 anos, mas não portavam documentos.

Os militares realizaram contato com o Conselho Tutelar, que compareceu no local e confirmou a idade informada pelos menores, sendo que G M S possui um mandado de busca e apreensão (medida protetiva) emitido pelo juiz de direito da Vara da Infância e Juventude desta cidade.

Por serem crianças foram transportados no banco do carona da viatura e sem o uso de algemas. Assim, foram apresentados à autoridade de Polícia Civil sem lesões corporais. A vítima apenas conseguiu reaver a quantia de R$50,00 (cinquenta reais) quantia esta que se encontra na posse dela, não sendo apreendida. A equipe do Conselho Tutelar ficou responsável em localizar os pais para se apresentarem na delegacia. Os “aprendizes de futuros bandidos” já haviam sido detidos por furto de uma motocicleta em 26 de abril deste ano.