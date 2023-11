Ladrão faz churrasco e bebe cerveja durante furto a sítio

Proprietária do sítio chegou ao local quando ladrão deixava o imóvel. Ela viu o furto e a diversão do bandido por meio de câmeras

Um ladrão se envolveu em um caso inusitado no município de Dona Euzébia (MG). O homem de 40 anos invadiu um sítio, localizado na zona rural da cidade, onde furtou fios, no entanto, ao encontrar carne e cerveja na geladeira do imóvel, ele aproveitou o tempo para fazer um churrasco.

O caso aconteceu no último domingo (19/11) e o homem foi preso. De acordo com informações da Polícia Militar do estado, a dona do sítio chegou ao local no momento em que o homem fugia da propriedade. Ela conseguiu ver toda a ação por meio das câmeras de segurança que registraram a “festinha”.

Ladrão sem tornozeleira

Segundo a polícia, as imagens ajudaram a identificar o homem que foi localizado e preso. Conforme a corporação, ele cumpre medida cautelar e, por isso, teria que usar tornozeleira eletrônica. Porém, ao encontrar o rapaz na área urbana, os militares perceberam que ele tirou o equipamento.

Ainda de acordo com a polícia, esta foi a quarta vez que o homem descumpriu uma decisão judicial tirando a tornozeleira. O suspeito foi preso e levado para a delegacia.