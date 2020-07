Ladrão é preso levando aparelhos da Igreja Reino de Deus

Na tarde deste sábado (04), o município mateense registrou 23 novos casos de coronavírus, segundo painel Covid da Secretaria estadual de Saúde (SESA). O município acumula 752 casos, 17 óbitos e 372 curados.

São Mateus tem 1.043 casos suspeitos, 1.021 estão em isolamento domiciliar e 22 em tratamento hospitalar. A taxa de letalidade é de 2,26% e Guriri segue na liderança com 175 casos. Em seguida vem o Bairro Sernamby com 60 e depois o Boa Vista com 37. O sexo feminino lidera com 418 e o masculino com 334. A faixa etária com mais infectados é de 30 a 39 anos com 198, seguido de 50 a 59 com 136.

A Secretaria Municipal de Saúde de São Mateus adotou nesta quinta-feira (02), o protocolo para regulamentar o uso da cloroquina, hidroxicloroquina e ivermectina como medicação alternativa no tratamento de casos notificados de Coronavírus, através da Portaria 020/2020. Os medicamentos serão disponibilizados via Farmácia Básica para pacientes que receberem a prescrição médica.

A Vigilância Municipal de saúde ainda não divulgou o boletim neste sábado.