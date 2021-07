Lada Niva renasce com o sobrenome Bronto na Rússia

Dviulgação Lada Niva Bronto mantém a silhueta tradicional originada de 1977. No Brasil, modelo foi vendido nos anos 90

Desde 1977 no mercado, o Lada Niva se mantém desde então com a mesma construção básica atualizando muito pouco e para 2021 não seria diferente. A atualização mais marcante e até provocativa, digamos, veio do nome Bronto , e não Bronco como o consagrado jipe da Ford dos anos 60 e que ganhou uma releitura em 2021.

Mas vamos às novidades. O Lada Niva Bronto 2021 já está à venda na Rússia e não será lançado nos mercados globais. Baseia-se no topo de gama Niva Legend de três portas e pode ser encomendado nos níveis de acabamentos Luxe e Prestige.

O Luxe, por exemplo, conta com rodas de 15 polegadas calçadas em pneus para terrenos de lama, extensões de arco de roda, para-choques de aço e trilhos de teto. Já o Prestige traz de diferente para-choques maiores em plástico, grade do radiador exclusiva, proteção para as soleiras laterais e para as cavas das rodas e faróis de nevoeiro dianteiros.

Ambos os modelos podem ser adquiridos com um acabamento em pintura de camuflagem e luzes de trilha montadas no teto por um custo adicional. Vale lembrar que o Lada Niva chegou a ser vendido no Brasil no início do anos 90 e conquistou uma legião de fãs com toda robustez e valentia do sistema de tração 4×4 com reduzida.

Divulgação Interior do Lada Niva Bronto inclui painel mais moderno que o original, mas sem perder a o estilo rústico

Apesar de não ter divulgado nenhuma foto do interior até o momento, a montadora russa afirma que o novo Niva Bronto 2021 virá com novos sistema de controle de temperatura, bancos dianteiros mais confortáveis, amortecimento sonoro extra e console central modificado, além de o que eles chamam de “várias outras melhorias estilísticas e técnicas”.

Os bancos dianteiros e espelhos laterais aquecidos e o ar condicionado já eram itens de série na versão Legend. O sistema de tração nas quatro rodas, completo com diferenciais de travamento dianteiro e traseiro (além do travamento central instalado como padrão em toda a linha), bem como suspensão reforçada e eixo traseiro, estão incluídos.

Divulgação Traseira também se manteve próximo da versão original do final dos anos 70. Para choque envolvente é uma das mudanças

A potência, por outro lado, é fornecida pelo mesmo motor a gasolina de 1,7 litro de aspiração natural, que desenvolve 82 cv e 13,15 kgfm de torque. A troca de marchas é feita manualmente por meio do câmbio manual, de cinco marchas. No Niva Legend , a aceleração de 0 a 100 km/h em 17 segundos e a velocidade máxima é de 142 km/h .