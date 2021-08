Lacoste é criticada por falta de artistas periféricos em campanha publicitária

Reprodução/Lacoste Brasil Nova campanha da Lacoste é criticada por falta de artistas periféricos

Em nova campanha publicitária, a Lacoste convidou os artistas Jão e João Guilherme, a modelo Pretta Mesmo e a empresária Helena Bordon. A marca promove o clássico em união com o moderno e com toques de brasilidade. Mas a campanha gerou críticas por parte de movimentos do funk e do rap, que exaltam a marca em letras de músicas.

Segundo artistas e ativistas de movimentos periféricos, a marca não respeitou os artistas que exaltam as marcas em letras de músicas. “A única marca que não toma conhecimento da grandeza dos artistas de favela, é a Lacoste. A Tommy patrocina o MC Hariel, a Adidas patrocina um monte de artista, a Nike também e por aí vai”, disse o diretor de clipes Lucas Zetre, em publicação no Twitter.

Em entrevista para o UOL Economia, o diretor do Data Popular, Renato Meirelles, disse que marcas de grife não gostam de clientes mais pobres e diversas já buscaram orientações de como desvencilhar a imagem de artistas periféricos. “Boa parte das marcas tem vergonha de seus clientes mais pobres. São marcas que historicamente foram posicionadas para a elite e o consumidor que compra exclusividade pode não estar muito feliz com essa democratização do consumo”, diz Renato, sem citar quais marcas.

Diversas marcas de grife no funk e hip hop são citadas. Nomes como Nike, Adidas, Red Bull, Lacost, Red Label e Chandon são citadas nas letras de rappers e funkeiros, ganhando publicidade gratuita. Uma das críticas é chamar o ator João Guilherme, que é branco, para a propaganda.

Você viu?

A Lacoste colocou um influenciador rico e branco para sua nova campanha. Assim como a Oakley, fica cada vez mais evidente que essas marcas, ao invés de se juntar com o funk e o rap, querem se desassociar da periferia. E só agradecem por receberem propaganda gratuita. — Felipe Mascari (@felipemascari) August 3, 2021





Veja outras críticas à marca:

Cara, mas isso SEMPRE acontece com as marcas no Brasil, lá fora a Lacoste tem feito varias parcerias fodas e as marcas em geral fazem com pessoas que tem sentido mas sempre quando vão fazer no Brasil chamam pessoas nada a ver DESDE SEMPRE! Marcas de esporte fazem colaborações https://t.co/OYnk1kbUYJ — Tracie 19/08 EP DIRETORIA ◽◼️◽ (@tracieokereke) August 3, 2021





Se a Lacoste usasse o Mc Poze pra campanha deles no brasil bateria todas as metas de venda e ultrapassaria. Mas os caras pagos pra pensar nisso são burros demais pic.twitter.com/jm5RVAihZV — Lucas Fischer (@lcsfischer) August 3, 2021





quando você eh um artista grande, você eh um influenciador, imagina quantas pessoas foram influenciadas a comprarem Lacoste?! Só por serem citadas em músicas… sendo que eles não faz um vento pela cena e tenta ao máximo se distancie disso! Os artistas dão toda legitimidade de+ — Lucas Zetre (@lucaszetre) March 30, 2021