Lacombe é afastado e “Aqui na Band” passa por grandes mudanças

O programa “Aqui na Band” passará por muitas reformulações após um ano no ar. Depois da emissora demitir Silvia Poppovic, os apresentadores Luís Ernesto Lacombe e Nathália Batista foram afastados da atração. Quem vai assumir a apresentação do matinal é a jornalista Mariana Godoy, recém-contratada da Band. Até o final desta semana serão exibidas apenas reprises do programa.

Leia também: Após demitir Silvia Poppovic, Band contrata Mariana Godoy com salário maior

Reprodução Lacombe foi afastado e Mariana Godoy vai assumir o “Aqui na Band”





Toda essa mudança aconteceu porque, segundo o Notícias da TV, há uma briga interna entre a área de Entretenimento e a de Jornalismo. Isso porque, o “Aqui na Band” apresentou pautas consideradas tendenciosas e a favor do presidente Jair Bolsonaro. Essa crise nos bastidores se intensificou com um debate exibido esta semana em que Lacombe gerou polêmica ao se assumir conservador.

De acordo com a colunista Fábia Oliveira, Vildomar Batista também foi afastado da direção do programa e um novo diretor deve ser anunciado em breve. Além disso, a emissora tanta encontrar uma solução para o afastamento de Lacombe, já que existe um contrato em vigência e publicidades acordadas até dezembro. A ideia é que ele não permaneça na atração e o destino do chef Dalton Rangel ainda é incerto.

Leia também: Lacombe chama a Globo de mentirosa e sai em defesa de Bolsonaro

Nas próximas duas semanas serão feitos testes para que o “Aqui na Band” tenha um formato mais jornalístico e com prestação de serviço, mas sem deixar de ser leve para combinar com o estilo e a fase profissional de Mariana Godoy.