Lacen/ES comemora 56 anos e celebra história de comprometimento com a saúde pública

O Laboratório Central de Saúde Pública do Espírito Santo (Lacen/ES) completa 56 anos de existência nesta segunda-feira (09) e é motivo de orgulho para a população capixaba por ser um grande aliado da vigilância em saúde e referência no que se refere à eficiência e à inovação. Atualmente, o laboratório pode realizar 161 tipos de análises, sendo 42 delas credenciadas no Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro). Isso torna o Lacen/ES o laboratório brasileiro com maior escopo de ensaios biológicos que são de interesse para a saúde pública.

A estrutura é vinculada à Secretaria da Saúde (Sesa) e teve papel estratégico no enfrentamento à pandemia de Covid-19 no Espírito Santo. Desde abril de 2022, também tem se destacado na vigilância genômica do vírus SARS-CoV-2, sendo um dos primeiros laboratórios a identificar a circulação das linhagens Omicron BQ.1, XBB.1.5 e, mais recentemente, a Éris no Brasil.

“O Lacen/ES é um importante ator da vigilância epidemiológica e o trabalho realizado pelos seus profissionais fortalece o Sistema Único de Saúde, o SUS, no Espírito Santo. A Sesa tem apoiado constantemente o laboratório, principalmente na aquisição de insumos para as reações, o que possibilitou o destaque nacional apresentado em relação à capacidade de realizar diversos tipos de análises”, afirmou o secretário de Estado da Saúde, Miguel Duarte.

O diretor do Lacen/ES, Rodrigo Ribeiro Rodrigues, destaca que, em apenas quatro anos desde a primeira avaliação, houve um aumento de 157% no número de ensaios acreditados pelo Inmetro. Esse processo de credenciamento é o reconhecimento formal de que o laboratório está operando com sistema de qualidade documentado e tecnicamente competente, segundo critérios estabelecidos por normas internacionais.

“Esse aumento é de fundamental importância para evitar erros e inconsistências que possam comprometer os resultados, melhorar a qualidade das informações de saúde laboratorial, aumentar a confiabilidade dos processos de trabalho, reduzir desperdícios e fornecer subsídios para a otimização de técnicas e da qualidade dos serviços prestados à população capixaba”, considerou o diretor Rodrigo Rodrigues, que é professor e pesquisador da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes).

Os avanços alcançados pelo laboratório só foram possíveis graças ao trabalho dos 164 servidores que atuam no local.

Diagnósticos para a Saúde Pública

Desde 2019, a capacidade de diagnóstico do Laboratório de Biologia Molecular do Lacen/ES em relação às arboviroses e aos vírus respiratórios passou de sete para 37 agravos. Isso se deve aos investimentos realizados em recursos humanos, adequações nas instalações físicas, modernização do parque tecnológico e aquisição de insumos.

Essa expansão no escopo de serviços fortaleceu a capacidade do Lacen/ES em desempenhar um papel estratégico na vigilância e no diagnóstico preciso de uma ampla gama de doenças. A partir de então, tem sido possível a entrega de resultados de forma mais rápida à população, pois exames que anteriormente eram encaminhados aos laboratórios de referência nacional passaram a ser realizados no Estado.

No Lacen/ES, também são realizados os diagnósticos de doenças transmitidas por carrapatos, diagnósticos diferenciais (como, por exemplo, entre M. Pox, varicela e sífilis), investigações de meningites bacterianas e virais, pesquisas de enteropatógenos, além de pesquisas dos genes de resistência bacteriana e diagnóstico de coqueluche.

Outras análises incorporadas mais recentemente permitem o diagnóstico de diversos agravos, entre eles doença de Lyme, Febre Maculosa, Adenovírus em fezes humanas, biologia molecular para as meningites, arbovírus Mayaro e Febre do Nilo.

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação da Sesa

Syria Luppi / Thaísa Côrtes / Ana Cláudia dos Santos / Mike Figueiredo / Luciana Almeida

[email protected]

LEIA TAMBÉM:

Fonte: GOVERNO ES