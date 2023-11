LabPocas dos CRJs vão ser apresentados na Expo Favela ES 2023

Os Laboratórios de Potencialidades Capixabas (Labpocas) dos Centros de Referência das Juventudes (CRJs) do Governo do Estado vão ganhar destaque na Expo Favela ES 2023, que acontece nesta sexta-feira (24) e sábado (25), no cerimonial Ferrari, em Santa Lúcia, Vitória. Além de ter estande temático com exposições dos CRJs, os Labpocas serão tema de um painel sobre economia criativa.

O estande é o número 17 e tem 12 metros quadrados. Durante o evento, vai funcionar das 9h às 20h30. Nele, além de fôlderes sobre os Labpocas, os visitantes vão conferir exposições variadas dos jovens atendidos, como telas, artesanatos, roupas, grafitti, músicas, demonstração ao vivo de tranças, entre outros produtos dos labpocas capixabas.

Nos Centros de Referência das Juventudes, os jovens de dez cidades aprendem uma profissão gratuitamente e são preparados para gerar renda em suas comunidades, promovendo o desenvolvimento local.

Cada um dos 14 CRJs do Governo do Estado tem pelo menos um laboratório de economia criativa, que pode ser na área de estética, gastronomia, audiovisual, cultural, entre outras. O objetivo desse espaço é gerar renda e fortalecer a vocação econômica, a partir das juventudes que moram na região.

“Vamos mostrar a potência criativa das juventudes que atendemos nos 14 CRJs do Governo do Estado nesse importante evento, que expõe projetos de destaque nas comunidades. Esse projeto teve destaque neste ano como case de sucesso no poder público no Agile Trends GOV 2023”, ressaltou a secretária de Estado de Direitos Humanos, Nara Borgo.

Painel

Nesta sexta-feira (24), acontece o painel “LABPOCAS: Laboratório de Economia Criativa, Inovação Social e Experimentações”, no palco principal, às 19 horas. A palestra é gratuita e aberta.

Participam do debate a secretária de Estado de Direitos Humanos, Nara Borgo; o coordenador de Pós-graduação e Extensão do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Ifes), Robson Malacarne; a assistente social Weslane Santos; a coordenadora-geral do CRJ São Mateus, Rosângela Miranda; a coordenadora do CRJ Terra Vermelha, Carolina Cyrino ; a coordenadora de Articulação do CRJ Aracruz, a assistente social Rafaela da Silva Assis; o professor e pesquisador da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Orlando Lopes; e a coordenadora de articulação do CRJ Território do Bem e especialista em Planejamento de Políticas Sociais e Marketing, Sheila Nogueira.

Estado Presente

O Programa Estado Presente em Defesa da Vida é uma iniciativa do Governo do Estado do Espírito Santo, que conta com o financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), para a implementação de ações de prevenção e combate à violência. O objetivo é contribuir para a redução dos elevados índices de crimes violentos (homicídios e roubos) entre jovens de 15 a 24 anos, nas regiões de maior vulnerabilidade social e, historicamente, mais atingidas pela violência.

Dentro desse programa, foram implementados 14 Centros de Referência das Juventudes (CRJs) em todo o Estado.

Site: www.juventudes.es.gov.br.

