Laboratório de produção audiovisual abre chamada para jovens da periferia

O olhar da juventude para a cidade e o local onde vivem serão enredo para o MoV.Lab, laboratório imersivo de produção de conteúdo audiovisual que faz parte da programação do 2º MoV.Cidade (Mostra de Criatividade e Sustentabilidade Urbana de Vitória). A iniciativa vai abrir edital de chamada e selecionar 20 jovens da periferia da Grande Vitória, nesta segunda-feira (20), até o dia 07 de agosto pelo site www.movcidade.com.br.

A produção do conteúdo audiovisual será orientada por profissionais do mercado capixaba, por meio de uma plataforma digital com conteúdos gravados sobre roteirização, produção, edição, monetização, redes sociais e muito mais. As aulas on-line serão divididas em cinco módulos, com mais de 20 horas de aprendizado e troca de conhecimentos. Os participantes receberão ainda o incentivo de R$ 500 para a realização das atividades.

Os jovens selecionados pela curadoria do festival terão a missão de gravar a distância um videoclipe com o rapper capixaba Vk Mac. Os alunos serão co-diretores do clipe e vão produzir conteúdos que mostrem a criatividade audiovisual no meio urbano, criando, assim, uma conexão com os territórios onde moram. O videoclipe será divulgado nas redes sociais do MoV.Cidade e também no MoV.On, plataforma de streaming do evento, que será lançada em setembro para a exibição on-line da mostra.

O MoV.Lab é uma iniciativa do MoV.Cidade com foco na produção de conteúdo audiovisual on-line por jovens em situação de vulnerabilidade social. Para participação, os jovens devem ter comprovadamente entre 18 e 29 anos de idade e alguma experiência com a produção audiovisual. A produtora executiva do laboratório Luísa Costa destaca que o objetivo da ação é de fomentar o conhecimento e o empoderamento profissional por meio de experiências práticas e teóricas do audiovisual. “Acreditamos que as vivências dos alunos são a base para o desenvolvimento da pluralidade criativa e para o despertar por novos negócios e iniciativas”, ressalta Luísa Costa.

O MoV.Cidade também abre, nesta segunda-feira (20), inscrições para a categoria de Vídeo Caseiro. Os conteúdos escolhidos pela curadoria serão premiados com valores que chegam a R$ 3 mil. Os vídeos devem trazer temática sobre a relação das pessoas com os centros urbanos, sobretudo neste período de pandemia. As inscrições também são pelo site do evento até o dia 07 de agosto.

