‘La Casa de Papel’: Professor e Arturo são baleados; veja a prévia

Reprodução/Netflix La casa de papel parte 5

Com estreia para a sexta-feira (3), a parte 5 de La Casa de Papel, que finaliza a série, já tem prévia de 15 minutos, lançada para os fãs ansiosos pela estreia. A Netflix compartilhou o vídeo no Youtube e revela detalhes dos planos da equipe.

Personagens novos, armas pesadas e tiros no Professor e em Arturo marcam o começo da série. O filho de Berlim aparece com destaque, conversando com o pai sobre a relação de pai e filho, além de como Rafael atrapalhou o casamento entre Berlim e a esposa.

O começo conta com participação do exército intervindo no roubo do Banco Central e boas cenas de ação e conflito entre a equipe, a inspetora Alice e Professor. Veja a prévia: