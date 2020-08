Kymco AK550 será feito no Brasil e lançado até novembro

Divulgação Kymco AK550 é o novo scooter topo de linha, que reúne tudo o que a marca coreana pode oferecer

A marca de scooter taiwanesa Kymco chega com boas novas. Em comunicado oficial, anuncia que o inédito modelo AK550 começa a ser montado em Manaus já no mês que vem, para estrear entre outubro e novembro. Na Europa, custa em torno de 10 mil Euros. Aqui, a expectativa é algo entre R$ 50 mil e R$ 60 mil, o que lhe deixará no mesmo segmento do Suzuki Burgman 650 Executive, de R$ 60 mil, e perto do Honda X-Adv, de R$ 63.500.

O modelo chegou a ser cogitado para o Brasil no Salão Duas Rodas de 2017 e chegaria em 2018. Mas foi adiado para o período entre o quarto trimestre de 2019 e primeiro trimestre de 2020. A pandemia atrasou mais alguns meses, até a chegada da confirmação. Será o topo de linha da Kymco , ao lado dos “irmãos” Downtown 300i, People GTi 300 e Agility 16+ 200i.

O Kymco AK550 é um modelo bem moderno. Seu motor é um bicilíndrico de 550 cm³, com comando de válvulas duplo no cabeçote e refrigeração a líquido, que rende 53 cv e 5,6 kgfm. Como o scooter pesa 230 kg, promete desempenho honesto.

Além disso, o novo Kymco vem com freio a disco duplo na frente, simples na traseira e ABS em ambos, bem como abertura elétrica do porta-objetos sob o banco, porta-luvas e apoio lombar regulável em três posições. São equipamentos compatíveis com o segmento, mas seu projeto moderno aposta no apelo que promete conquistar sua fatia de clientes.