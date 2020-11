Redação Kylie Minogue lança “Disco”, seu 15° álbum de estúdio

A estrela pop australiana Kylie Minogue homenageia e moderniza o gênero musical setentista que foi uma das primeiras paixões musicais da artista em seu novo álbum.

Disco , que traz o pop daquela era com um olhar maduro e sofisticado, já está disponível em todas as plataformas digitais pela BMG .

Com mais de três décadas de carreira, 300 semanas com singles no Top 40 britânico e mais de 80 milhões de álbuns vendidos por todo o mundo , Kylie se consolidou como um nome multi-premiado nos palcos e telas. Este é o seu 15° trabalho de estúdio e foi antecipado pelos clipes de Say Something e Magic.

Disco tem produção musical do parceiro de longa data Biff Stannard (Spice Girls, Ellie Goulding, U2) e parcerias com Skylar Adams (que também trabalhou em ‘Golden’), Teemu Brunila (David Guetta, Jason Derulo) e Maegan Cottone (Iggy Azalea, Demi Lovato). Produzido em quarentena, projeto contou com a própria artista em créditos técnicos de estúdio em quase todas as faixas.

O trabalho tem sua concepção visual inspirada nos anos 1970 feita em parceria entre Kylie, a diretora criativa Kate Moross e a cineasta Sophie Muller , que dirigiu os dois clipes.

Ouça o álbum: