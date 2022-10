Kylie Jenner pinta a pele de verde para comemorar o Dia das Bruxas

Reprodução/Hailey Bieber A família Kardashian-Jenner são sempre um dos destaques do Dia das Bruxas, devido as suas escolhas de fantasia.

Você é do tipo que se empolga nas datas festivas? A empresária Kylie Jenner mostrou que é do tipo que se joga no Dia das Bruxas. Em uma publicação feita nesta quinta-feira (13), no Instagram da amiga da famosa, Hailey Bieber, Kylie Jenner aparece fantasiada de bruxa, com a pele completamente pintada de verde.





Entre no canal do iG Delas no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre beleza, moda, comportamento, sexo e muito mais!





Como tudo relacionado a família Kardashian-Jenner, a foto gerou grande repercussão, sendo o tom da maioria dos comentários, piadas e elogios com a ousadia da mais nova das Kardashian-Jenner.

Acompanhe também perfil geral do Portal iG no Telegram!

Além de Kylie, Hailey Bieber também decidiu aderir à cor verde, em outra postagem, as duas amigas aprecem juntas, usando roupas pretas e com a pele pintada verde combinando.

Fonte: IG Mulher