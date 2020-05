Kylie Jenner não é bilionária e Forbes expõe mentiras da socialite

Kylie Jenner teria mentido sobre os valores de sua empresa, a Kylie Cosmetics , para alcançar o título de mais jovem bilionária do mundo em março pela revista Forbes . E a acusação está sendo feita pela própria publicação.

“Este ano, Kylie Jenner vendeu metade de sua empresa de cosméticos em um dos maiores faturamentos de celebridades de todos os tempos. Mas notas da transação revelam que ela tem inflacionado o tamanho e sucesso de seu negócio. Por anos”, afirma a matéria escrita por Madeline Berg e Chase Peterson, da Forbes. De acordo com a revista, os novos cálculos apontam que a fortuna pessoal de Kylie é de pouco menos que 900 milhões de dólares.

O valor não bate com o faturamento da empresa que foi anunciado de 1,2 bilhões de dólares, na época em que a socialite vendeu parte dela. No entanto, no contrato com a empresa que realizou a compra, a Coty , foi encontrada a evidência de que os negócios de Kylie são bem menores e menos lucrativos do que a família passou anos fazendo o público (e a Forbes) acreditar.

Treta no Twitter

A empresária se defendeu em seu perfil no Twitter, afirmando que nunca mentiu valores e nunca pediu por título algum. “Para o que é que estou acordando? Eu pensei que esse fosse um site de reputação… Tudo que vejo é uma quantidade de declarações imprecisas e presunções sem provas. Eu nunca pedi por título algum e nunca tentei mentir para chegar lá. Ponto final”, declarou.

what am i even waking up to. i thought this was a reputable site.. all i see are a number of inaccurate statements and unproven assumptions lol. i’ve never asked for any title or tried to lie my way there EVER. period — Kylie Jenner (@KylieJenner) May 29, 2020





Ela ainda cita um trecho da matéria que a acusa de criar declarações de imposto de renda forjadas. “Essa é a sua prova? Você apenas PENSOU que elas fossem forjadas? Sério, o que eu estou lendo?”, questionou.

A revista afirma ainda que, segundo a Coty, “as vendas cresceram 40% desde 2018, o que significa que o negócio gerou apenas 125 milhões de dólares naquele ano, nada próximo dos 360 milhões que os Jenner fizeram a Forbes acreditar”.

“Mas tudo bem. Eu sou abençoada além dos meus anos, tenho uma filha linda, uma empresa bem sucedida e estou perfeitamente bem”, rebateu Kylie no Twitter. “Eu posso fazer uma lista de 1000 coisas mais importantes no momento do que se fixar em quanto dinheiro eu ganho”, finalizou.

but okay ? i am blessed beyond my years, i have a beautiful daughter, and a successful business and i’m doing perfectly fine. — Kylie Jenner (@KylieJenner) May 29, 2020